رويترز: قال أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) محمد باركيندو أمس إن مخزونات النفط البرية والبحرية تستجيب لتخفيضات الإنتاج التي تنفذها أوپيك.



وساهمت تخفيضات في الإنتاج، تقودها أوپيك، في زيادة أسعار النفط العالمية بأكثر من 10% منذ إقرار التخفيضات في نوفمبر.

وقال باركيندو على هامش مؤتمر للطاقة في هيوستون «إجمالا، اعتقد أن الأمر يمضي جيدا حتى الآن. إذا ما نظرت إلى المخزونات البرية والبحرية فإنها تستجيب».

ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول خارج أوپيك من بينها روسيا وقازاخستان إلى خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وأضاف باركيندو ان من السابق لأوانه القول إذا ما كان ينبغي تمديد الخفض.