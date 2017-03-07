قال مصدران بصناعة الطاقة لـ «رويترز» امس إن إنتاج روسيا اليومي من النفط انخفض إلى 11.083 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول حتى الخامس من مارس مقارنة مع 11.11 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وتخفض روسيا إنتاج النفط من مستواه في أكتوبر البالغ 11.247 مليون برميل يوميا ليصل إجمالي تخفيضاتها إلى 164 ألف برميل يوميا حتى امس، وفقا للبيانات التي قدمتها مصادر لـ«رويترز».

وقال المصدران إن إنتاج روسيا من النفط بلغ 1.512 مليون طن يوميا في الأسبوع الأول من مارس.

وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ودول من خارج المنظمة جرى التوصل إليه في ديسمبر لرفع أسعار النفط.