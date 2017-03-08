الدويلة: الشركة تكثف جهودها لتنفيذ مشروع «بلو واتر مول» التجاري في مدينة صباح الأحمد البحرية

أعلنت شركة عذراء العقارية عن تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة برئاسة راشد فهد علي الدويلة الحاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، والذي يمتلك خبرات تزيد على 28 عاما في المجال المصرفي والتجاري من خلال عمله السابق في بيت التمويل الكويتي.

وتنقل الدويلة خلال سنوات عمله الماضية في عدد من المناصب القيادية لدى بيت التمويل الكويتي، حيث عمل في مجال الإشراف التجاري لمدة 4 سنوات، ثم مديرا لخدمة العملاء لمدة 7 سنوات، ثم مديرا للتطوير والخدمات الإدارية لمدة 7 سنوات، ثم مديرا للتحصيل التجاري لمدة 10 سنوات.

وفي أول تصريح له عقب تسلمه رئاسة مجلس الإدارة قال الدويلة ان «عذراء العقارية» تكثف جهودها حاليا لتنفيذ مشروعها العقاري الرائد الذي يحمل اسم «بلو واتر مول» التجاري الواقع في مدينة صباح الأحمد البحرية، والذي سيكون بمنزلة باكورة المشاريع التجارية للشركة في تلك المنطقة الواعدة.

وقال ان الشركة طرحت المشروع أمام عملائها الكرام وللمرة الاولى من خلال مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية الذي يقام في فندق الريجنسي خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجاري.

وأضاف ان «بلو واتر مول» سيكون أحد أهم وأكبر المشاريع في تلك المنطقة، خاصة أن فكرته تقوم على أساس توفير مراكز تسوق تضم العديد من الأنشطة التجارية لمحلات التجزئة والمطاعم والأسواق المركزية، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والخدمات الأخرى، التي من بينها فروع المصارف والأنشطة البدنية، والمكاتب الإدارية، الأمر الذي تفتقده مدينة صباح الأحمد البحرية في الوقت الراهن على الرغم من الإقبال الكبير الذي باتت تشهده من قبل المواطنين والمقيمين على مدار العام.

وأكد أن مفاوضات تجريها «عذراء العقارية» حاليا مع عدد من الشركات العالمية وشركات «الفرنشايز» والبنوك الكويتية، لافتتاح أفرع لها في مشروع «بلو واتر مول»، مشيرا إلى أنه يجري المفاضلة حاليا بين أفضل العروض التي تقدمها البنوك والشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المشروع الحيوي.

وأشار إلى أن المميزات التي يتمتع بها المشروع كان لها الفضل في الاقبال الكبير الذي شهده من قبل جميع فئات المستثمرين من الافراد والشركات على حد سواء، خاصة انه يعتبر من الأفكار الجديدة التي طرقت بها الشركة أبواب القطاع التجاري بمفهوم جديد.

واثنى الدويلة على موقع مشروع «بلو واتر مول» بالقرب من العديد من المشاريع القائمة في مدينة صباح الأحمد البحرية الذي يعتبر أول واكبر مشروع يشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص، تنفيذا لتطلعات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، والعمل على تسريع عجلة الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق الهدف المنشود للقيادة السياسية.

وأكد أن ما يميز مشروع «بلو واتر مول» أنه يعتبر المشروع الأول في منطقة الخيران من حيث الحجم ونوعية وطبيعة الاستثمار، إلى جانب الخدمات الاستثنائية لإدارة المشروع وتشغيله، لينعم الملاك بعوائد مضمونة ومستمرة دون أي عناء.

مكونات المشروع

في الوقت ذاته تطرق الدويلة لمكونات مشروع «بلو واتر مول» قائلا ان المشروع يقع على قسيمتين مطلتين على شاطئ البحر مباشرة من الناحية الأمامية وعلى مواقف السيارات من الناحية الخلفية، حيث يضم المشروع 252 وحدة تجارية بمساحات مختلفة موزعة على البرجين (A، B) في ثلاث أدوار من السوق التجاري، هي الدور الأرضي، الميزانين المتصل بجسر مكيف يربط بين البرجين، والدور الأول، بالإضافة إلى 7 أدوار مكررة في كل برج، يحتوي كل منها على وحدات تجارية بقياسات متفاوتة مصممة جميعها لتكون واجهة رئيسية مطلة على بهو السوق التجاري لتكون جميعها بموقع مثالي واضح للمارة والزوار.

ومضى يقول ان الشركة قررت تخصيص أحد الأبراج كأجنحة فندقية فئة 4 نجوم سيتم تسليمها لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الأجنحة الفندقية، وذلك لكي تخدم هذه الوحدات ملاك الوحدات التجارية من جهة، ومرتادي مدينة صباح الأحمد البحرية من الجهة الأخرى.

وفي ختام تصريحه، أعرب الدويلة عن تفاؤله بنجاح المشروع على أرض الواقع، حيث قال ان العديد من الدراسات التي أجريت على المنطقة أكدت مدى الحاجة الفعلية لمثل هذا النوع من المشاريع التي تلبي حاجة الرواد والمستثمرين في مدينة صباح الاحمد البحرية، والتي أصبحت ملاذا لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، ناهيك عن أن المشروع يأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط تحسنا ملحوظا، ما يتوقع أن تشهد معه أسعار العقارات تحسنا تدريجيا خلال المرحلة المقبلة.