يتضمن البرنامج سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار

أعلن بنك الخليج في 5 مارس عن الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 27 فبراير حتى 2 مارس 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: (الاثنين 27 فبراير): نجوى بدر مبارك عطية الفضلي، هاشم محمد خير العساف، (الثلاثاء 28 فبراير): محمد احمد ياسين ياسين، بشير احمد الشيخ، (الأربعاء 1 مارس): بدر علي حسين، فواز فيصل بدر القناعي. (الخميس 2 مارس): عبدالرحمن مشعل عبدالغفور العوضي، ريما مازن محمود حمد.

ويتضمـــن برنامــــج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

وسيبدأ السحب الربع سنوي الأول في 30 مارس على جائزة 200 ألف دينار، يليه السحب ربع السنوي الثاني الذي سيجرى في 29 يونيو على جائزة 250 ألف دينار، ثم السحب ربع السنوي الثالث فسيقام في 28 سبتمبر على جائزة 500 ألف دينار.

أما السحب الرابع والأخير فسيكون في 11 يناير 2018 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

وهناك 5 أسباب لنجاح حساب الدانة كأكبر وأفضل حساب سحوبات في الكويت:

- أكبر جائزة نقدية فردية في الكويت بقيمة مليون دينار تمنح سنويا.

- أكبر الجوائز النقدية ربع السنوية في الكويت وتصل قيمتها إلى 500 الف دينار.

- يحصل فائزان على جائزتين نقديتين قيمة كل منهما 1000 دينار في كل يوم عمل.

- يتيح أكثر فرص الفوز.

- البنـــك الوحيـد في الكويت الـــذي يقــــوم بترحيــل فرص الفوز من سنـــة لأخرى.

فقط حساب الدانة يصنع المليونيرات

كما يمنح حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة، منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من حساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

وعند فتح حساب بحد أدنى للرصيد 200 دينار، يتأهل العملاء تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة القادمة شرط المحافظة على ذلك الحد الأدنى.