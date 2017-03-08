«ماجد التركيت» تعرض فللاً ومنازل وأراضي وشققاً في مقاطعة «أرض الراين» في ألمانيا

«افرست بلاس» تطرح عقارات متميزة في تركيا ومصر

«برستيج»: تسويق مشاريع في البوسنة

يختتم معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت على الإطلاق فعالياته اليوم، وسط مشاركات واسعة من قبل الشركات واقبال كبير من الزوار والمستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري.

«ماجد التركيت»

وتشارك «مجموعة ماجد التركيت» لبيع وشراء العقارات والأراضي في المعرض، وقال رئيس مجلس الإدارة ماجد عبدالله التركيت إن تملك العقار في ألمانيا يشهد اقبالا كبيرا وخاصة من المستثمرين الخليجيين وذلك لاسباب عدة، مضيفا أن ألمانيا تعتبر الاقتصاد الأقوى في اوروبا بل وعلى مستوى العالم، وتعتبر من افضل المواقع الاستراتيجية حيث يسهل الوصول إلى جميع دول أوروبا الغربية والشرقية.

وتابع: «ناهيك عن سهولة إجراءات تسجيل العقار بأسماء ملاكها دون حاجة الى تعقيدات أو تأسيس شركة أو غيرها مثل بعض الدول».

وأشار التركيت إلى أن الخدمات في ألمانيا تعتبر من أرخص الخدمات على مستوى العالم، مؤكدا ان مشاركة «شركة حكيم للعقارات» بوجود رئيسها إبراهيم حكيم في المعرض لأول مرة عبر وكيلها في الكويت مجموعة ماجد التركيت لبيع وشراء العقارات والأراضي.

وأضاف التركيت أن المشاركة في المعرض تأتي من أهمية هذا المعرض حيث تشارك كبرى الشركات العقارية فيه وأن مجموعة ماجد التركيت بصفتها وكيلا لحكيم للعقارات الألمانية تعرض مجموعة من الفلل والمنازل والأراضي والشقق في مقاطعة (أرض الراين) في ألمانيا الاتحادية، حيث تتميز هذه المقاطعة بطبيعتها الخلابة وجمال المناظر الطبيعة ورخص أسعار العقارات بها حيث يمكنك تملك عقار بأسعار تبدأ من 50 ألف يورو.

«افرست بلاس»

كشف الرئيس التنفيذي في شركة افرست بلاس عزت أبو العز أن الشركة بدأت حاليا بالتوسع في مجال البناء والتطوير العقاري واخذت اتجاها اخر، وأصبحت من الشركات المطورة وليست مسوقة للمشاريع، لافتا إلى أن الشركة تمتلك حاليا في منطقة «فيسكو» والمعروفة بالهرم منتجع مكون من 10 فيلات كل قطعة أرض بمساحة 400 متر، سعر الأرض كاش خلال عرض يقدم في المعرض بـ 4500 دينار.

واشار إلى مشروع آخر خاص بالشركة وتمتلكه بتركيا بمنطقة بورصة بأسعار تبدأ من 17.500 دينار مكونة من 2 غرفة وصالة، وايضا مشروع بالتجمع الخامس في جمهورية مصر العربية بالقاهرة.

وكشف أبو العز عن طرح مشروع آخر قريبا وهو منتجع متكامل في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بأسعار خيالية، وايضا مشاريع تسويقية في كل من بريطانيا ودبي في منطقة الفرجان.

«برستيج»

أشار المدير التنفيذي وعضو مجلس الادارة في شركة برستيج المتحدة العقارية نواف البدر الى ان المشاركة في المعرض تأتي لتسويق عدة مشاريع في جمهورية البوسنة والهرسك.

وقال: «تخصصنا في الاستثمار العقاري في البوسنة ناتج من متابعتنا الطويلة لهذا السوق الواعد، فالبوسنة تجمع بين جمال الطبيعة وتوجه رؤوس الاموال الخليجية والعالمية، والمرونة القانونية والتسهيلات الاجرائية للاستثمار ما يجعلها قبلة للمستثمر الواعي والذكي».

وأشار البدر إلى أن رؤية الشركة تتمحور حول توفير الفرص الواعدة، في اطار قانوني آمن متكامل، لافتا الى كسب ثقة العملاء عبر «غايتنا ومصداقيتنا هي رصيدنا».

وتابع: «تأخذ شركة برستيج على عاتقها تقديم افضل المشاريع وبأفضل الأسعار وتعتمد الشركة على الدراسة العميقة والدقيقة لأي مشروع ممكن أن تطرحه في السوق وقبل البدء في اعتماده، ما يساعد ويضمن للمستثمرين الاستثمار الايجابي». وأكد البدر ان الشركة تلتزم في جميع تعاملاتها بمبدأ الشفافية والوضوح، كونها تحرص على أن تكون علاقتها مبنية على الثقة والنزاهة والشركة تدرك أن الشفافية هي المفتاح الاساسي لبناء الثقة.

وتابع: «الاستراتيجية المدروسة التي تتبناها الشركة في اعمالها هي انعكاس للدقة والعناية التي ترتكز عليها في كافة قراراتها وتتمثل في عقد شراكة وعلاقة تعاون مع غيرها من الشركات المحلية والخارجية العاملة في قطاع العقار، والحرص على تحقيق مردودات ملموسة وعوائد مجزية لكافة العملاء، واكتساب سمعة مرموقة والمحافظة عليها في الأسواق المحلية والخارجية».

وبين البدر ان اهم ما يميز مشاريع شركة برستيج المتحدة العقارية انها مملوكة للشركة وبذلك تكون الشركة هي المالك والمطور والمسوق لجميع المشاريع المطروحة.

وذكر ان الشركة تطرح مشروع «منتجع الكويت - سراييفو»، ويعد أول منتجع كويتي «سكني- سياحي» في العاصمة البوسنية سراييفو وأكبرها، حيث يقع على مساحة 65 ألف متر مربع، كما أنه يعتبر مشروعا متكامل الخدمات الأمنية والترفيهية.

وبين البدر أن الشركة تطرح أيضا مشروع «ريان – فيسكو» وهو عبارة عن مجموعة أراض سكنية على مساحة 30 ألف متر ويحتوي على 55 وحدة سكنية، ويقع المشروع بالقرب من نهر البوسنة العظيم والطريق السريع، فيما يبعد عن مركز فيسكو والمجمعات التجارية وسكة القطار ومحطة الباصات بحدود كيلومتر واحد فقط.

وتابع: «نطرح أيضا مشروعا خليجيا في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وهو مشروع نسمة الطائف».

وأوضح أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 34 ألف متر مربع، ويتكون من 47 فيلا و130 شقة، كما يمتاز بوجود نظام أمن وحراسة على مدار الساعة، ويضم مبنى خدمات لتلبية احتياجات الملاك.

«كي بي آر»

قال المدير التنفيذي في «كي بي آر العقارية» حسين الأباصيري ان الشركة ستقدم خلال المعرض أفضل العروض العقارية الحصرية لديها، مؤكدا حرص الشركة على التواصل الدائم والمستمر مع عملائها في تقديم أفضل الخدمات والفرص العقارية المميزة.

وأشار الأباصيري إلى أن الشركة لديها العديد من المشاريع المميزة ستطرحها خلال المعرض في إنجلترا وتركيا والبوسنة ومنها مشروعان في مدينة إسطنبول.

وأوضح الأباصيري أن المشروع الأول يعد من أفضل المشاريع بالمنطقة وذلك لموقعه الجيد وسط المدينة وقربه من مطار اتاتورك وجميع الخدمات ويتميز المشروع بالتسليم الفوري وأسعار تنافسية مع سهولة بالسداد، أما المشروع الثاني فهو مشروع فيلات بإطلالة مباشرة على بحر مرمرة بتسليم فوري وأسعار تنافسية وسهولة بالسداد أيضا. وأشار الأباصيري إلى أن الشركة سوف تطرح أيضا مشروعا في مدينة طرابزون الساحرة على الطريق الساحلي مباشرة ويمتاز المشروع بوجود جميع الخدمات ومول تجاري ضخم وإطلالات مباشرة على البحر الاسود. وبين الأباصيري أن الشركة ستطرح مجموعة من المشاريع في المملكة المتحدة ومن أبرزها: «مشاريعنا في مركز مدينة مانشستر ومركز مدينة ليفربول التي تتمتع بالرفاهية والفخامة وخدماتها الفندقية وقربها من جميع الأماكن الحيوية سيرا على الاقدام». أما في البوسنة، فقال الأباصيري إن الشركة ستطرح مشروع لؤلؤة وهو أفضل مشروع بمنطقة اليجا لما يتمتع به من خدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية ويتميز المشروع أيضا بقربه من مطار سراييفو ومركز المدينة.