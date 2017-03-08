هيل: تحسين الوقود إحدى المسائل الرئيسية على جدول أعمال أي شركة طيران

واصلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق تحسينات في كفاءة الوقود على امتداد أسطولها، الأمر الذي أثمر عن خفض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب تعزيز قدرات الاستدامة التي تتمتع بها الشركة.

وتولى فريق كفاءة الوقود المتخصص في الشركة تطبيق العديد من المبادرات على امتداد إدارات العمليات التشغيلية، ما ساعد في توفير ما يزيد على 60 ألف طن من الوقود.

وبلغت نسبة التحسن 2.5% خلال عام 2016، أي ما يعادل 190 ألف طن من وفورات ثاني أكسيد الكربون، أو 1200 رحلة بين أبوظبي ولندن أو ما يقابل الحد من تشغيل ما يزيد على 40 ألف سيارة على الطريق.

ويتأثر استهلاك الوقود بالكثير من العوامل مثل نوع الطائرة والمحرك والوزن المحمول ومدة الرحلة.

وتعمل الاتحاد للطيران على عدد من المبادرات الرئيسية لتعزيز الكفاءة سواء في الطائرة نفسها أو عبر التعاون الخارجي مع مصنعي الطائرات مثل شركتي بوينغ وآيرباص.

وأفاد رئيس شؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران ريتشارد هيل بالقول: «يعتبر تحسين الوقود إحدى المسائل الرئيسية على جدول أعمال أي شركة طيران ناجحة ومستدامة، ولا تعد الاتحاد للطيران استثناء من هذه القاعدة.

وكان هناك العديد من النتائج المشجعة خلال عام 2016 ويسرني أن أرى المشاركة الكاملة لكثير من طياري الشركة في هذا البرنامج، حيث يضمن ذلك توفير فرص تعلم إضافية إلى جانب التعرف إلى الإجراءات الجديدة التي يمكن أن تحقق وفورات أكبر في الوقود خلال الأعوام القادمة.

ويمثل ذلك أحد العناصر الرئيسية لجهود الاستدامة في الاتحاد للطيران وسنواصل البحث عن طرق جديدة لتعزيز أداء الشركة.» كما يعد خفض الوزن أحد العناصر الهامة لتوفير الوقود، حيث تحتوي طائرة آيرباص A380 على سبيل المثال على وزن إقلاع 575 طنا كحد أقصى، أي ما يساوي وزن 115 فيلا أفريقيا أو 218 سيارة تويوتا لاند كروزر.

وقامت الشركة بجهود كبيرة لتقليل وزن الحمولة على متن الطائرة.

وساعد برنامج «خفض الوزن»، الذي يتضمن استبدال أو إزالة بعض المواد الموجودة على متن الطائرة، على خفض احتراق الوقود بنحو 1100 طن وقود في العام.

ويلعب الطقس دورا هاما في التأثير على كفاءة الوقود، وتقوم الشركة حاليا بالاستثمار في تقنيات جديدة مثل برنامج «تحديث حالة الرياح من بوينغ» لضمان حصول الطاقم الجوي على أحدث المعلومات الخاصة بأنماط الرياح، ما يتيح لهم التخطيط لأداء الوقود الأمثل لطائراتهم خلال الرحلة.