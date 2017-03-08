يستطيع العملاء تجميع النقاط عند القيام بعمليات الشراء وحجز رحلات الطيران وغيرها

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق حملة «ضاعف نقاط أفيوس الترحيبية» لبطاقـــــات البنك مع الخطوط الجوية البريطانية.

وأعلن «التجاري» أن هذا العرض يتيح للعملاء عند تقدمهم وحصولهم على بطاقة الخطوط الجوية البريطانية خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 أبريل 2017 فرصة مضاعفة نقاط المكافآت «أفيوس» المجانية المقدمة كهدية ترحيبية عند اصدار البطاقة وذلك عبر إنفاق مبلغ محدد مسبقا خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد إصدار البطاقة.

ويعادل إجمالي نقاط المكافآت «أفيوس» الترحيبية تكلفة رحلة طيران ذهاب وعودة من الكويت إلى لندن (غير شاملة الضرائب والرسوم).

ونظرا لأن البطاقات تعد البطاقات الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحمل الشعار المشترك بين كل من البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية، فإنها تهدف إلى الدمج بين مفهوم البطاقات ذات الطراز العالمي وبرنامج الولاء المعد لعملاء البنك والخطوط الجوية البريطانية على مستوى العالم، كما أنها تتيح لحامليها فرصة تجميع نقاط «أفيوس» وهي عملة المكافآت للنادي التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية واسترداد هذه النقاط واستبدالها برحلات طيران مع إمكانية ترقية درجات السفر. وتتسم هذه البطاقات بالعديد من المزايا التي تقدمها ماستركارد للعملاء مثل الدخول إلى قاعات الانتظار بالمطارات والحصول عل تأمين سفر عالمي وليالي الإقامة المجانية في أكثر من 1200 فندق من فنادق ومنتجعات ستاروود (SPG “Starwood Preferred Guest) في جميع أنحاء العالم. ويستطيع العملاء تجميع نقاط المكافآت «أفيوس» عند القيام بعمليات الشراء وحجز رحلات الطيران والتنزه لدى كل أماكن الترفيه والتسوق وكذلك عند التزود بالوقود واستخدام تلك النقاط في الحصول على رحلات طيران حول العالم على متن الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الـ13 الأخرى التي يضمها تحالف «Oneworld».

وتتسم أيضا البطاقات الجديدة بين البنك التجاري الكويتي والخطوط الجوية البريطانية بمزايا إضافية قيمة من ضمنها إمكانية الاستفادة من برنامج Priceless Cities المقدم من ماستركارد والذي يمنح معاملة خاصة للشخصيات المهمة/ كبار الزوار وكذلك مجموعة فريدة من الخدمات المتميزة في مجال الترفيه والفنادق والتسوق في جميع المدن حول العالم. كما يستطيع حاملو بطاقات ماستركارد ورلد وبطاقات ماستركارد البلاتينية الاستفادة من مزايا دخول قاعات الانتظار في المطارات والحصول على تأمين السفر وخدمة المساعد الشخصي.