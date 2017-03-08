يسر شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات إنفينيتي في الكويت، الإعلان عن استحواذها على المركز الأول في مؤشر رضى المستهلكين في قطاع وكالات السيارات الجديدة من خلال مؤشر التقييم «سيرفس هيرو» للعام 2016، الذي أعلن عن نتائجه النهائية، حيث تصدرت إنفينيتي البابطين المركز الأول في قطاع خدمة ما بعد البيع، وحققت المركز الثاني بين العلامات التجارية الرائدة بالمنطقة. وتقوم «سيرفس هيرو» كل سنة بناء على تصويت المستهلكين على مدى رضى العملاء كي يتم اختيار أفضل الشركات في خدمة العملاء في الكويت.

ويعتبر «سيرفس هيرو» هو المؤشر الأول والأوحد في الكويت لقياس رضى العملاء معتمدا على بروتوكول صارم للتأكيد على صحة هوية المستهلكين الذين شاركوا فيه.

وبإحراز إنفينيتي البابطين المركز الأول في خدمة ما بعد البيع للمرة الرابعة على التوالي، تحافظ بذلك على استمرارية الثقة بالتعامل مع العميل وبالتالي تجديد الحصول على الرضى التام بشكل دائم.

وتعليقا على هذه النتائج، أعرب رئيس عمليات مجموعة البابطين محمد شلبي عن سعادته برؤية هذا الكم الكبير من العملاء المخلصين الذين أعربوا عن رضاهم من خلال الاستفتاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، وهو ما يجسد نجاح سياسة إنفينيتي البابطين الهادفة إلى تعزيز علاقاتها بالعملاء والتي أدت إلى مضاعفة نجاحاتها حيث أصبحت إنفينيتي البابطين بفضل خدماتها المتنوعة والمميزة تمثل الظاهرة الأكبر في المنطقة نظرا لما تحققه من إنجازات في السوق الكويتي.