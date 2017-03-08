استشاري الخدمة بالشركة يحرز المركز الثاني من بين 400 متنافس

الشماس: جوهر عملنا يرتكز على إعطاء العميل الخدمة والاهتمام الكبيرين

في نجاح جديد تضيفه شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات كاديلاك في الكويت، استطاع مركز خدمة كاديلاك الغانم الكويت تحقيق أعلى نتيجة على مستوى موزعي كاديلاك في الخليج، نتيجة لما يتم تقديمه من أفضل مستويات الخدمة، حيث نجح فريق العمل بشكل قياسي في تحقيق التزام كاديلاك بإنجاز أعمال الصيانة والتصليح اللازمة بشكل متكامل ودقيق من أول زيارة. وحققت كاديلاك الغانم إنجازا مميزا استطاع فريق العمل في كاديلاك تحقيقه من خلال الالتزام والاهتمام المستمرين بالعملاء بما يفوق توقعاتهم في كل زيارة إلى مركز الخدمة.

وأحرز استشاري الخدمة بكاديلاك الغانم طارق قصاص المركز الثاني من بين 400 استشاري خدمة في مسابقة «مهارات استشاري الخدمة» على مستوى الخليج.

وجرت المسابقة بشكل احترافي بين الجميع ليتم بعدها اختيار أفضل 10 استشاريي خدمة لما أظهروه من رضا شخصي للعملاء، ورضا العملاء أيضا عن خدمة التسليم، وكذلك لنجاحهم في الاختبار الالكتروني أونلاين وتحقيق أعلى الدرجات والنتائج الاعتمادية.

ثم جرت المرحلة التالية لتحدي من هو الأفضل بين هؤلاء الاستشاريين العشرة للخدمة حيث بدأوا بالتنافس فيما بينهم من خلال حالات تحاكي الواقع للتعامل مع الخدمة والعملاء.

وتم التقييم وفق أعلى معايير مستوى الخدمة في كاديلاك، حيث أكدت النتائج تميز كاديلاك الغانم في جودة الخدمة ضمن التزامها الدائم بالارتقاء بمستويات أداء فريقها في مركز الخدمة وخدمات ما بعد البيع.

ومن الأساليب التي تعبر فيها كاديلاك الغانم عن تقديرها لعملائها هو أن تقدم لهم أفضل العروض والمزايا داخل مركز الخدمة بما يلبي توقعاتهم.

ويتميز هذا المركز بأعلى معايير الجودة في الخدمة وفي علاقات العملاء، لتوفر لكل عملاء كاديلاك تجربة صيانة لا تنسى بجودتها ابتداء من اللحظة التي يدخل فيها العميل بسيارته، وحتى اللحظة التي يقود فيها سيارته الجاهزة وهو راض عن جودة الخدمة والتعامل.

ويعمل داخل المركز عدد كبير من مسؤولي الخدمة الذين يساعدون العملاء في معرفة حالة السيارة بشكل تفصيلي وما النقاط التي تم فحصها والتي تحتاج إلى صيانة فورية أو دورية بما في ذلك الفحص المجاني لعدد من النقاط مثل مساحات الزجاج، الفرامل، المحرك والزيوت.

وعند إتمام الفحص، يحصل العميل على تقرير بحالة السيارة وما التكلفة التقديرية لأعمال الصيانة التي يقترحها الفنيون المعتمدون من كاديلاك.

كما يتم تقديم وتوفير عدد من الحلول التمويلية المرنة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إضافة إلى الكثير من المزايا على مدار العام.

وعن الرؤية التي تتبناها الشركة في خدمتها لعملائها صرح مدير عام خدمات ما بعد البيع شادى الشماس: «إننا نستقبل العميل بكل الترحيب قبل أن نستقبل السيارة. ولذلك فإن جوهر عملنا يرتكز على إعطائه الخدمة والاهتمام الكبيرين لمعرفة ملاحظاته أو احتياجاته وتوقعاته، لنعمل بعدها على وضع برنامج الخدمة الخاص بسيارته من خلال فريق عمل يمتلك كل الخبرات وأحدث المعدات ليتم إنجاز العمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية ما يضمن أن يخرج عميلنا وهو كامل الرضا عن جودة العمل، وعن الخدمة وعن الاحترافية التي تجعله في غاية الاطمئنان لقيادته سيارته الفاخرة من كاديلاك».

جدير بالذكر أن شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات تلتزم بميثاق العمل الاحترافي والأخلاقي الذي تتبناه الشركة تحت مسمى (I Care) والذي يهدف إلى تحقيق الريادة بالرعاية من خلال أربع قواعد أساسية في العمل وهي: التواصل بشكل مبادر ومتميز، الإجابة عن جميع أسئلة العميل، تمثيل العلامة التجارية للسيارات كرمز للجودة، وتجاوز توقعات العملاء من خلال جودة الخدمة.

ويبــــدأ تطبيق هذه القواعد باحترافية مع جميع موظفي مركــــــز الخدمة سواء لدى موظفي الاستقبال أو لدى مسؤولي الخدمة والفنيين.