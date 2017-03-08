العوضي: تشغيل طائراتنا إيرباص A320CEO وبوينغ 300ER-777 على وجهاتنا سيعزز طاقتنا الاستيعابية لرحلات الترانزيت إلى الوجهات الدولية

لاحقا لما أعلنته شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الرسمي للكويت، حول اطلاق «الجدول الصيفي» في 26 مارس من العام الحالي، كشفت «الكويتية» عن تفاصيل استعداداتها للموسم المقبل لسائر وجهاتها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط.

وبينت «الكويتية» أن نسبة الزيادة في عدد رحلات الناقل الوطني الرسمي إلى الوجهات الشرق أوسطية خلال موسم الصيف تصل إلى 41.7% بالمقارنة مع جدول الشتاء، بعد نجاح جدول الشتاء في تعزيز فاعلية عمليات الكويتية من خلال زيادة في عدد الرحلات بنسبة تصل إلى 15% لوجهاتها الـ 36 التي تخدمها بمسارات مباشرة من دون توقف.

وستكثف «الكويتية» من عدد رحلاتها وطاقتها الاستيعابية خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في عدد المسافرين.

وتحرص «الكويتية» على خدمة الوجهات التي تشهد اقبالا كبيرا وكذلك تحقيق الجدوى الاقتصادية للناقل الوطني الرسمي للكويت.

وستشهد وجهات إقليمية زيادة لافتة مع اطلاق الجدول الصيفي، وتشمل هذه الوجهات دبي (من 18 إلى 25 رحلة أسبوعيا) وبيروت (من 9 إلى 12 رحلة أسبوعيا) والبحرين (من 8 إلى 14 رحلة أسبوعيا) والدوحة (من 9 إلى 14 رحلة أسبوعية) واسطنبول (من 9 إلى 12 رحلة أسبوعيا) وعمان (من 13 إلى 14 رحلة أسبوعيا) والنجف (من 2 إلى 3 رحلات أسبوعيا) ولاهور (من 3 إلى 4 رحلات أسبوعيا) ومشهد (من 2 إلى 3 رحلات أسبوعيا) وطهران (من 4 إلى 5 رحلات أسبوعيا). وبهذا ستشهد وجهة دبي، في الأول من يونيو 2017، زيادة في رحلاتها بمعدل 38.9% بالمقارنة مع جدول الشتاء الراهن، حيث سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية من 18 رحلة ضمن جدول الشتاء إلى 25 رحلة خلال فترة الجدول الصيفي. وستبدأ شركة الخطوط الجوية الكويتية بتشغيل رحلات مسائية إلى دبي، ما سيمكن الشركة من تقديم مسارات ملائمة لرحلات الترانزيت بين دبي ووجهات دولية في أوروبا ونيويورك عبر مطار الكويت الدولي وفي كلا الاتجاهين، ويأتي ذلك ضمن توجهها لتعزيز حصتها في السوق الإقليمية.

وستشغل شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرات إيرباص A320CEO المجهزة بخدمة الـ «واي فاي» وأحدث وسائل الترفيه على متنها، لخدمة الرحلات الإضافية إلى دبي ضمن الجدول الصيفي.

وسيتم تسيير رحلة يومية على وجهة الكويت-دبي لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة السابعة صباحا. وقالت مديرة دائرة التسويق والمبيعات للتخطيط الاستراتيجي في الخطوط الجوية الكويتية شروق العوضي: «على مدى العقد الماضي، لمسنا ارتفاعا لافتا في الرحلات بين دبي والوجهات الأوروبية وأميركا الشمالية. وقد عملت الناقلات في المنطقة على الاستفادة من حركة السفر هذه سواء عبر الرحلات المباشرة أو رحلات الترانزيت التي تتوقف في محطة واحدة». وأضافت العوضي: «إن تشغيل طائرات الكويتية إيرباص A320CEO وبوينغ 777-300ER على وجهاتنا، سيعزز طاقتنا الاستيعابية لرحلات الترانزيت إلى الوجهات الدولية وسيعزز من قدرات الكويتية التنافسية على النطاق الإقليمي، إلى جانب ما نقدمه على متن طائراتنا من راحة في الأجواء ومقصورات نوعية تتمتع بأفضل معايير الرفاهية وفي مختلف الدرجات السياحية والسياحية الممتازة ورجال الأعمال والأولى». كما يشهد الجدول الصيفي زيادة في رحلات وجهة بيروت، والتي تعتبر من أكثر الوجهات طلبا في المنطقة، لما تمتاز به المدينة المتوسطية من جمالية ومقومات جذب سياحي.

فقد عملت الخطوط الجوية الكويتية على زيادة عدد رحلاتها إلى 12 رحلة أسبوعيا ابتداء من 26 مارس 2017 إلى العاصمة اللبنانية.

وستشغل شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرات إيرباص A320CEO على رحلات بيروت، المجهزة بخدمة الـ «واي فاي» وأحدث وسائل الترفيه على متنها. كما ستشغل الكويتية رحلات مسائية جديدة ضمن الجدول الصيفي، لتقديم خيارات أمام المسافرين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في بيروت ضمن مواعيد سفر ميسرة ومناسبة. وتعتبر البحرين من الوجهات الشعبية المهمة بين الكويتيين، كونها واحدة من دول الخليج التي تمتاز بانفتاحها على التجارة الدولية والسياحة، ما يزيد من الطلب على رحلات رجال الأعمال ورحلات عطلة نهاية الأسبوع إلى البحرين.

وتواكب الكويتية ذلك من خلال زيادة عدد رحلاتها إلى البحرين من ثماني رحلات أسبوعيا إلى رحلتين يوميا (14 رحلة أسبوعيا) وذلك مع اطلاق الجدول الصيفي في 26 مارس 2017، ما سيزيد عدد رحلات الكويتية إلى هذه الوجهة الخليجية بمعدل 75%.