محمود عيسى

حلت الكويت في المركز الاول عربيا وخليجيا وفي المركز 21 عالميا على مؤشر نومبيو لغلاء المعيشة في العالم الذي تضمن بيانات عن 121 دولة. وقد أظهر الموقع الذي يعد واحدا من أكبر قواعد البيانات التي تغطي أسعار المعيشة في 5262 مدينة حول العالم تقريبا، أن الكويت تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كأغلى دولة عربية من أصل 121 دولة على صعيد العالم، وسبقت المملكة المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوروبي مثل المانيا، وفرنسا التي حلت في المركز 22 عالميا، فيما حلت مصر في المركزين الاخيرين 15 و121 عربيا وعالميا على التوالي.

ومن الملاحظ ان دول الخليج والاردن ولبنان سجلت ارتفاعا في تكلفة المعيشة، في حين سجلت دول شمال افريقيا العربية مثل تونس وليبيا والجزائر والمغرب اداء جيدا لتأتي في الثلث الاخير من القائمة.

وكشفت آخر بيانات صادرة لشهر مارس 2017 أن الكويت سجلت على مؤشر تكلفة المعيشة لهذا العام 75.24 نقطة، لتكون أغلى من قطر والإمارات اللتين جاءتا على التوالي في المركزين 30 و31 عالميا، مسجلتين 69 نقطة و67 نقطة. وبحسب «نمبيو» الذي يستقي معلوماته بناء على أسعار 50 منتجا وخدمة مختلفة، من ضمنها النفاذ إلى الإنترنت، واسعار المواد الغذائية في محلات البقالة، ومتوسط إيجارات السكن، وغيرها الكثير، جاءت برمودا في المركز الاول في العالم، تلتها سويسرا، ثم ايسلندا، فالنرويج، ثم جزر البهاما، تليها جزر فيرجين الأميركية، تليها اليابان، ثم إيطاليا، فالدنمرك، تليها سنغافورة.