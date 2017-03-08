أحمد موسى

أصدر البنك المركزي أمس سندات وتورق مقابل لمدة 3 أشهر بقيمة 220 مليون دينار بفائدة 1.25% تستحق في 6 يونيو المقبل.

يأتي اصدار أمس الثامن ضمن سندات البنك المركزي والتورق المقابل لتنظيم السيولة فيما بين البنوك خلال العام 2017، حيث أصدر البنك المركزي 5 إصدارات لمدة 3 شهور بلغت قيمتها 965 مليون دينار و3 إصدارات لمدة 6 شهور بإجمالي قيمة 660 مليون دينار ليصل اجمالي قيمة الاصدارات منذ بداية العام 1.625 مليار دينار.

وجاء حجم الطلب ضعيفا على اصدار أمس مقارنة بباقي الاصدارات الاربعة التي اصدرها المركزي منذ بداية العام، حيث وصل حجم الطلب الى 633 مليون دينار بنسبة تغطية 288% مقارنة بمتوسط نسبة تغطية وصل الى 462% للاصدارات الاربعة لنفس المدة وكان أكثرها من حيث حجم الطلب اصدار 24 يناير رقم 367 والذي بلغت قيمته 175 مليون دينار ووصل حجم الطلب الى 953 مليون دينار بنسبة تغطية 545%.

وعلى الرغم من الفروق الطفيفة فإن اصدار امس يمثل اكبر الاصدارات لمدة 3 أشهر بين الاصدارات الخمسة خلال العام الحالي حيث وصل متوسط الاصدارات الاربعة التي تم اصدارها لمدة 3 اشهر منذ بداية العام الى 186.25 مليون دينار حيث تم اصدار سندات مرتين خلال يناير بقيمة 175 مليون دينار لكل منهما واصدارين خلال فبراير احدهما بقيمة 195 مليون دينار والاخر بقيمة 200 مليون دينار.

وخلال العام الماضي 2016 اصدر البنك المركزي سندات وتورق مقابل وصل عددها الى 40 إصدارا بقيمة إجمالية 8.4 مليارات دينار مقسمة بين 28 إصدارا لمدة 3 أشهر بقيمة 5.79 مليارات دينار و12 اصدارا لمدة 6 أشهر بقيمة اجمالية وصلت الى 2.6 مليار دينار.