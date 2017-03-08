قالت مجموعة عربي القابضة إنه تمت ترسية مناقصة على شركتها التابعة عربي للطاقة والتكنولوجيا، المملوكة بنسبة 73%، بقيمة 23.44 مليون دينار، لصالح شركة نفط الكويت.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن المناقصة تتعلق بتطوير مرافق التصدير الحالية لشركة نفط الكويت، علما بأن مدة المشروع 42 شهرا.وكانت الشركة التابعة قدمت أقل سعر في مناقصة شركة نفط الكويت في 20 نوفمبر الماضي. وشهدت «عربي القابضة» تحولا سلبيا في نتائجها الفصلية للربع الثالث من العام الماضي بتسجيل خسائر قيمتها 1.3 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 73 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2015.

«هيئة الأسواق» تلغي قرار استحواذ إلزامي على أسهم «زيما»

أصدرت هيئة اسواق المال قرارا يقضي بسحب قراره السابق بشأن تطبيق احكام الاستحواذ الالزامي على تركي حميدان الحميدان والأطراف التابعة له على جميع أسهم شركة زيما القابضة. وحسب البيانات المنشورة على موقع البورصة، فإن قائمة كبار الملاك للشركة عبارة عن 13% لشركة الخيارات للأسهم والعقارات، و14.3% لشركة الخيرات الوطنية للمواد الغذائية، و16.9% لشركة الروضة الإقليمية العقارية، وكلها ملكيات مباشرة.

«مجموعة العثمان» تبيع أسهم في «هيومن سوفت» بـ 20 مليون دينار

أظهرت افصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك في 4 شركات، أبرزها بيع فهد العثمان ومجموعته شركة «العثمان للمشاريع التجارية» حصة تقدر بـ 5.4% من أسهم الشركة لتتقلص حصته إلى 40.5% تراجعا من 45.9%، أي ان عدد الأسهم المباعة 6.1 ملايين سهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو 20 مليون دينار. وتم استطلاع تداولات أمس على موقع البورصة الرسمي، وأظهرت عدم وجود أي تداولات على سهم «هيومن سوفت» سواء بجلسة الاثنين أول من أمس، أو بالصفقات الخاصة التي تعلن عنها البورصة. وكذلك لم يظهر أي افصاح من السوق عن وجود مزاد لبيع أسهم الشركة، ووفقا للقانون يجب ان يكون هناك افصاح عند بيع اكثر من 5% من أسهم اي شركة من خلال مزاد معلن عنه على موقع السوق.

«مبرد» توصي بتوزيع 5% نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة مبرد للنقل بتوزيع أرباح نقدية للعام الماضي بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 5 فلوس لكل سهم، وهي نفس توزيعات عام 2015. وأظهرت البيانات المالية للشركة تحولا إيجابيا بنتائج الربع الرابع من العام الماضي بعد تسجيل أرباح في نهايته، مقابل خسائر الفترة نفسها لعام 2015.

وبحسب النتائج، بلغت أرباح الشركة خلال الفترة 356 ألف دينار، مقابل خسائر بقيمة 1.4 مليون دينار للربع الرابع من عام 2015.

كما أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا بقيمة 1.3 مليون دينار في العام الماضي، مقابل أرباح بنحو 1.8 مليون دينار في عام 2015، بانخفاض نسبته 30%.

البورصة: إتمام إجراءات الاستحواذ الإلزامي على «أمريكانا»

أعلنت بورصة الكويت أنه بناء على موافقة هيئة اسواق المال لشركة أديبتيو على الاستحواذ الإلزامي على 107 ملايين سهم من اسهم الشركة الكويتية للاغذية «أمريكانا» والتي تمثل نسبتها 26.6% من راسمال الشركة بسعر (2.650 دينار للسهم الواحد) وبقيمة اجمالية 283.7 مليون دينار، فقد تم الانتهاء من إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على اسهم «أمريكانا»، وبذلك تصل حصة «ادبتيو» إلى ٩٣%