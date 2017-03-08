«الوطني كابيتال» و«بيتك» و«كامكو» تشارك في ترتيب الإصدار

محمود فاروق

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان إصدار صكوك بنك وربة البالغ 250 مليون دولار قد تمت تغطيته بنسبة تخطت 360% حيث بلغ إجمالي قيمة الطلبات التي تم تقديمها بالاكتتاب اكثر من 900 مليون دولار، وأكدت المصادر ان التسعير الأولي للصكوك سيتعدى 6%.

وأشارت المصادر إلى أن الجولة التسويقية لهذه الصكوك أثمرت مشاركة سنغافورة وهونغ كونغ ودبي ولندن والكويت، مبينة ان ثقة المستثمرين في مستقبل بنك وربة ساهمت في تغطية الإصدار اكثر من المتوقع. وتعود أهمية هذه الصكوك الى انها تنبع من كونها الثانية لبنك كويتي بغرض

تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال.

وبحسب معلومات وردت لـ «الأنباء» فإن المنسق العالمي للصفقة هو ستاندرد تشارترد، اما المؤسسات التي تتولى ترتيب إصدار الصكوك فهي بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني والوطني كابيتال، شركة كامكو، وبيت التمويل الكويتي، وبنك نور وبنك ستاندرد تشارترد.

واعلن بنك وربة في 28 فبراير الماضي عن بدء حملته التسويقية في الاسواق المحلية والخليجية والدولية لصكوك يعتزم إصدارها بقيمة 250 مليون دولار.

وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك شاهين الغانم في تصريح سابق ان يشهد إصدار الصكوك إقبالا من المستثمرين ويستقطب أموالا من الاسواق العالمية لما يحظى به البنك من الثقة في أوساط المستثمرين.

واعتبر الغانم ان الاكتتاب في صكوك بنك وربة فرصة جيدة للاستثمار انطلاقا مما حققه البنك في السنوات الست الماضية من معدلات نمو جيدة سواء أصول البنك أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح، مشيرا الى ان هذه الصكوك سيتم ادراجها في سوق الاوراق المالية الايرلندية وناسداك دبي.

وسبق وان حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لهذا الإصدار فضلا عن قيام الجمعية العامة لمساهمي البنك بتفويض مجلس الإدارة إصدار صكوك وأدوات تمويلية أخرى وفقا لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات معيار رأس المال للبنوك الإسلامية بازل3.

ويأتي إصدار صكوك بغرض تعزيز رأسماله عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال، وفقا لتعليمات بازل3، بحد أقصى للإصدار 250 مليون دولار، ولتمويل مشاريع تنموية كبرى طرحتها ضمن خططها التنموية.

وتأسس بنك وربة وهو مصرف إسلامي في عام 2010، وأكمل بنك الكويت الوطني إصدار حقوق بقيمة 473.2 مليون دولار في يونيو وباعت بنوك الأهلي المتحد الكويتي وبوبيان والخليج إما سندات لتعزيز رأس المال أو صكوكا منذ مايو.

تأجيل عمومية «وربة» إلى 14 مارس

تأجلت الجمعية العمومية لبنك وربة التي كان من المقرر انعقادها امس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وقال البنك في بيان له على موقع سوق الكويت للاوراق المالية انه تقرر عقد الجمعية العمومية في 14 مارس الجاري.