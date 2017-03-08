العيار: 25 عاماً من الربحية المتواصلة رغم التحديات الاقتصادية

استمرار نمو الأنشطة الرئيسية وشركاتنا التابعة تجاوزت تراجع العملات

الإيرادات تصل إلى 661 مليون دينار.. و10 مليارات إجمالي الأصول أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 45.5 مليون دينار أو 28.62 فلسا للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بالمقارنة مع ربح بقيمة 51.2 مليون دينار أو 32.73 فلسا للسهم الذي حققته العام الماضي ليكون بذلك عام 2016 العام الخامس والعشرين من الربحية المتواصلة. أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 45.5 مليون دينار أو 28.62 فلسا للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، بالمقارنة مع ربح بقيمة 51.2 مليون دينار أو 32.73 فلسا للسهم الذي حققته العام الماضي ليكون بذلك عام 2016 العام الخامس والعشرين من الربحية المتواصلة.

وأوصى مجلس إدارة شركة المشاريع بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 25% (أو 25 فلسا للسهم الواحد) وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية. وسجلت الإيرادات من العمليات لعام 2016 ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 661 مليون دينار بالمقارنة مع 620 مليون دينار في عام 2015. كما ارتفع مجموع الأصول المجمعة في 2016 ليصل إلى 10 مليارات دينار بالمقارنة مع 9.6 مليارات دينار في 2015.

وبمناسبة الإعلان عن هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيار: إن نتائج الشركة جاءت متوافقة مع التوقعات بأن يكون عام 2016 مليئا بالتحـــديات، وأضاف: «نجحنا خلال العام الماضي في مواجهة التحديات التي توقعناها وذلك بفضل سياساتنا الاستثمارية الحكيمة وموقفنا المالي القوي، وكانت النتيجة تحقيقنا أرباحا للعام الخامس والعشرين على التوالي.

إن أنشطتنا الرئيسية ومنها العمليات المصرفـــية، والإعـــلام، والعقارات والتأمين تستمر في تحقــــيق معدلات نمو في إيراداتها على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوتر في العديد من الأسواق الإقليمية بما في ذلك انخــفاض العـــملات في بعض البلدان التي تعمل بها شــركات المجموعة، بالإضافة إلى أثر الإصلاحات الاقتصادية في الكويت.

وفي هذا المجال واصــل بنك برقان تحقــيق أرباح قـوية في وقت استـــمرت فيه مجموعة الخليج للتأمين بالتوسع إقليميا.

أما على صعيد OSN، الناشطة في مجال خدمات التلفزة الفضائية المدفوعة فقد واصلت في توسعة قاعدة عمــلائها على الرغم من تزايد المنافسة في السوق وذلك بفـــضل تركيــزها على تقديم أفضل محتوى حصري في المنطقة، وبينما ننظر إلى عام 2017 بحذر فإننا على ثقة من أن ممارساتنا المعتمدة ستوفر لنا القدرة على مواصلة النمو».