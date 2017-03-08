التويجري: الخدمة تُغني عن حاجة العميل لحمل العديد من البطاقات المصرفية

الحساوي: NFC تتمتع بأعلى المواصفات الأمنية والحفاظ على السرية محمود فاروق

أعلن بنك بوبيان عن اطلاق خدمة جديدة تعتبر الاحدث على مستوى بنوك المنطقة، تمكن عملاء البنك من الدفع والسحب النقدي بواسطة هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اندرويد ضمن باقة خدماته UTap التي كان اول من اطلقها في الكويت والمتاحة على تطبيق بوبيان.

ونقل بنك بوبيان الكويت بخدماته التقنية المميزة الى مصاف الدول الاكثر تطورا في مجال الخدمات المصرفية الالكترونية من خلال خدماته المصرفية ذات الطابع الفريد والمتطور.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة ان الخدمة الجديدة تعني احلال الهاتف الذكي محل البطاقات المصرفية بحيث يتم تقريب الهاتف بجوار اي جهاز دفع «نقاط البيع» او أجهزة بوبيان للسحب الآلي وادخال الرقم السري لتتم العملية فورا دون الحاجة لاستخدام البطاقات المصرفية.

واضاف ان هذه الخدمة التي يعد بوبيان اول من يطلقها في الكويت غير متاحة الا في عدد قليل من دول العالم وهو ما يعني ان بوبيان يمنح عملاءه فرصة الحصول على خدمات ومنتجات مميزة تجعلهم متساوين تماما لعملاء البنوك العالمية في الدول المتقدمة.

واوضح التويجري ان الخدمة الجديدة تندرج تحت الخدمات التي يقدمها البنك تحت مظلة UTap التي تعتمد على التقنية المعروفة عالميا باسم Near Field Communication NFC والتي تختص بتقريب البطاقة المصرفية أو جهاز الهاتف النقال بجوار جهاز الدفع او جهاز السحب الآلي حيث يمكن التعرف على المعلومات وإجراء عمليات الدفع أو السحب النقدي بكل أمان خلال ثوان معدودة بمجرد ملامسة البطاقة أو الهاتف للجهاز وإدخال الرقم السري.

يذكر ان جميع بطاقات البنك مزودة حاليا بهذه التقنية التي تجعل استخدامها سهلا، حيث يكفي وضعها بالقرب من جهاز الدفع او جهاز السحب الآلي حتى يمكن التعرف على بياناتها ومعلوماتها بطريقة آمنة ومشفرة بعد إدخال الرقم السري ومن ثم إجراء عملية الخصم أو السحب وذلك مقارنة بالطريقة الحالية حيث يتم إدخالها في الجهاز للتعرف على البيانات من خلال الشريحة الذكية.

واوضح التويجري ان هذه الخدمات تتمتع بمزايا عديدة كونها أكثر سهولة في الاستخدام الى جانب السرعة في الوصول إلى المعلومات وإجراء عمليات الخصم مع تمتعها بأعلى المواصفات الأمنية، مشيرا إلى أنه يمكن تخيل مدى السرعة والمرونة التي ستضيفها هذه الطريقة في الدفع على حياتنا اليومية والاستخدامات العديدة التي يمكنها الاستفادة من هذا التطور المهم.

واكد التويجري «في عالم اليوم ومع تسارع وتيرة المعاملات اليومية فان ثمة حاجة ملحة لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات التي يحتاج لها العملاء والتي تواكب تطلعاتهم»، مشيدا في الوقت نفسه بتشجيع بنك الكويت المركزي لمثل هذه المبادرات التي تصب في مصلحة عملاء البنوك في الكويت ووضع الكويت على خارطة الدول المتقدمة تكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية ومنحه الموافقات اللازمة لطرح هذه الخدمات في السوق.

أعلى المواصفات الأمنية

من جانبه، قال مدير عام مجموعة تكنولوجيا المعلومات الدكتور وليد الحساوي ان البطاقات الجديدة من بوبيان تتمتع بالإضافة الى سهولة استخدامها بأعلى المواصفات الامنية المعتمدة والحفاظ على سرية المعلومات، وأصبح الآن بإمكان عملاء بوبيان تفعيل هذه البطاقات على أجهزتهم النقالة المزودة بنظام أندرويد واستخدامها بنفس الطريقة دون الحاجة لحمل البطاقة.

واضاف ان هذه النوعية من التقنية، رغم انها لاتزال حديثة العهد في الاستخدام، الا اننا نشعر بالفخر ان يكون عملاؤنا في بوبيان اول من يستخدمها ليس على مستوى الكويت فحسب بل وعلى مستوى دول الخليج، حيث تعتبر بطاقاتنا الوحيدة خليجيا للتعامل مع اجهزة السحب الالي واجهزة الدفع معا.

وحول استخدام الخدمة الجديدة، قال د.الحساوي ان عملاء البنك يمكنهم الاستفادة منها من خلال تطبيق بوبيان موبايل والتي تتضمن تفعيل الخدمة وايقافها مع امكانية تغيير البطاقة المستخدمة.