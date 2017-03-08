محمود عيسى

قالت مجلة «ميد» إن شركة نفط الكويت دعت شركات المقاولات الى تقديم عروضها في موعد غايته 4 يونيو المقبل بشأن مشروع بناء خط أنابيب مواز لنقل مليون برميل يوميا من النفط الخام المنتج من الحقول الشمالية لأغراض التصدير، ومن المقرر ان يكون بقطر 48 بوصة لنقل النفط الخام الى مجمع المزج المركزي، حيث يتم تحويله مناطق الصهاريج الشمالية والجنوبية ليصدر من هناك الى الخارج.

ويشمل نطاق العمل في المشروع بناء خط الانابيب مع كل التجهيزات والأعمال المتعلقة به من محطات المراقبة والضخ والإشراف ومعدات القياس والصمامات وغيرها.

ويوفر مشروع خط أنابيب النفط أيضا واجهات لمشروع تطوير حقل فارس للنفط الثقيل وكذلك بناء خط أنابيب استراتيجي جديد لتصدير الغاز من شمال الكويت الى ميناء الاحمدي.

تجدر الاشارة الى ان 17 شركة عالمية قد تأهلت لتقديم العروض للمشروع منها 5 شركات كورية جنوبية، وشركتان يابانيتان، بالاضافة الى بتروفاك البريطانية ولورجي اويل غاز كيمي الألمانية وسايبيم الايطالية وكيه بي ار الاميركية، وشركة من كل من النرويج واسبانيا ولبنان وكندا والهند والصين.