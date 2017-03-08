أكد الرئيس التنفيذي لـ «دويتشه بنك» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جمال الكشي، أن القطاع المصرفي الخليجي بشكل عام قطاع قوي، فالسيولة تعد عالية، ونسبة القروض المتعثرة مقارنة بأجزاء أخرى من دول العالم قليلة، حيث لا تصل إلى 2.5%.

وأشار الكشي إلى أن المركز المالي للمصارف السعودية قوي، وأنها تجني أرباحا جيدة مقارنة بالمصارف في أوروبا وأميركا وغيرها.

وأوضح ان «رؤية المملكة 2030» ستسهم في إيجاد كثير من الفرص للقطاع المصرفي، وبالذات القطاع المصرفي الدولي، كاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمملكة وعمليات الاستحواذ والدمج.

ولفت إلى ان عام 2016 كان عاما صعبا للمصارف السعودية لأسباب مختلفة، حيث تراجعت ربحية المصارف بنحو 17%. وتناول الكشي موضوع القضايا المرفوعة ضد دويتشه بنك، والأحداث الأخيرة في أميركا ولندن، مشيرا إلى أن 90% من هذه القضايا تمت تسويتها تقريبا، وأن الباقي سينتهي خلال العام الحالي 2017.