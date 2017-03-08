المرزوق: تجربة المنتدى زودتنا برؤية متكاملة لإسهام تكنولوجيا المعلومات في برامج التنمية المستدامة

رزق: تعاون «أخبار اليوم» و«نوف إكسبو» سيؤدي إلى نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه

القاضي: تسارع التطور بتكنولوجيا المعلومات يساعد في مواجهة التحديات ويحدث تحولات كبرى

القحطاني: الدول العربية تحتاج إلى التطور التكنولوجي لتطوير برامج التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية

تنطلق فعاليــــــــات «المنتدى العربي للحكومات الإلكترونية المتواصلة» تحت شعار «الطريق نحو الحداثة المستدامة»، وذلك بمدينة شرم الشيخ أبريل المقبل، وبحضور عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية.

ويهدف المنتدى الى وضع معايير علمية ثابتة للتوسع في تطبيق أسس الحكومة الذكية بمختلف الدول العربية وتحقيق التواصل العربي في هذا الشأن، وسينظم المنتدى في الفترة من 23 الى 25 أبريل المقبل في قاعة مؤتمرات ماريتيم الدولية بشرم الشيخ بالتعاون بين مؤسسة «أخبار اليوم» وشركة «نوف إكسبو» (NoufEXPO) الكويتيـــة والمنظمة العربية للتنمية الادارية (ARADO)، احدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. كما يحظى المنتدى بدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري م.ياسر القاضي الذي سيلقي كلمة افتتاح المنتدي.

نجاح مستمر

ويأتي المنتدى استمرارا للنجاح الذي حققه منتدى الحكومة الإلكترونية الذي تنظمه «نوف إكسبو» (NoufEXPO) في الكويت للعام الخامس على التوالي، حيث تنقل التجربة هذه المرة الى مصر بمساهمة مؤسسة «أخبار اليوم»، باعتبارها الشريك الإعلامي الحصري للمنتدي.

وقد تم اختيار شرم الشيخ لاستضافة المنتدى لمساندة الجهود المصرية الحثيثة لاستعادة الحركة السياحية بمدينة السلام باعتبارها واحدة من أفضل المقاصد السياحية في العالم، وايمانا بأهمية استخدام جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج الحكومة الإلكترونية لتحقيق الحداثة والتنمية المستدامة للنهوض بالمجتمعات العربية.

إسهامات تكنولوجية

وحول تجربة تنظيم منتدى الحكومة الإلكترونية، يقول مدير عام شركة «نوف إكسبو» يوسف خالد يوسف المرزوق: «إن التجربة من خلال منتدى الحكومة الإلكترونية في الكويت زودتنا برؤية واضحة ومتكاملة لما يمكن أن تسهم به تكنولوجيا المعلومات وبرامج الحكومة الإلكترونية في برامج التنمية المستدامة».

وأضاف المرزوق: «كنا على ثقة بأن المنظمة العربية للتنمية الادارية هي خير من نعمل معه على نقل تجربتنا الى جميع الدول العربية، أما الزميلة مؤسسة «أخبار اليوم» فهي خير من ينقل الصورة لأهلنا في مصر، كما ان اختيار شعار «الطريق نحو الحداثة المستدامة» جاء من منطلق ان هذا الجانب هو ما تحتاجه جميع دولنا وشعوبنا».

وأوضح المرزوق ان اختيار مدينة شرم الشيخ كمقر لهذا المنتدى في نسخته الأولى، يأتي دعما منا لتلك المدينة السياحية الرائدة في مصر، حيث سنحشد جميع خبراتنا وعلاقاتنا مع مختلف شركات التكنولوجيا والاتصالات المعنية لدعم جهد مؤسسة أخبار اليوم شريكنا التسويقي والإعلامي الحصري لإنجاح المنتدى الذي سينظم بمدينة السلام.

مواكبة التطورات

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم» ورئيس تحرير الأخبار الكاتب الصحافي ياسر رزق أن مشاركة دار «أخبار اليوم» في تنظيم المنتدى تأتي من ايمانها العميق بأهمية مواكبة التطورات التكنولوجية بالدول العربية، خاصة في ظل وجود دول عربية متميزة بهذا المجال مما يساهم في نقل وتبادل الخبرات العربية التكنولوجية.

وأشار رزق الى ايمان دار «أخبار اليوم» بدورها الاجتماعي والقومي الذي يدفعها لدعم أي جهد يحقق الصالح العربي، مشيدا بالتعاون الوثيق بين المؤسسة وشركاء التنظيم للمنتدى، ومؤكدا ثقته في ان هذا التعاون سيؤدي الى نجاح المنتدى وتحقيق أهدافه.

تحولات كبيرة

وبدوره، يقول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري م.ياسر القاضي: «لا شك أن عالمنا اليوم يشهد تحولات كبرى على كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مدفوعة بما تتيحه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من آفاق لمستقبل الشعوب».

وأضاف القاضي: «نحن نؤمن بأن لتكنولوجيا المعلومات وما تمر به من تطورات سريعة ومتلاحقة دورا كبيرا في ترسيخ أهمية مشاريع النمو وقيم الحداثة التي تنشدها الدول والمجتمعات في عصرنا هذا، كما نؤمن بدورها المساهم في مواجهة التحديات التي نواجهها سواء في مصر أو الدول العربية الشقيقة، ويأتي المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة لنتلمس أفضل السبل لتوحيد جهود الدول العربية والمسؤولين عن برامج الحكومة الإلكترونية فيها».

تعاون مثمر

ومن جهته، أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية د.ناصر علي القحطاني أن المنظمة تهدف من خلال المنتدى الى تفعيل برامج الحكومة الإلكترونية في كافة الدول العربية، قائلا: «نعتقد أن رفع درجة التعاون والتنسيق بين تلك البرامج سيسهم في تحقيق أهداف عدة مثل الاستفادة من الخبرات المشتركة، ووضع برامج وتطبيقات تخدم عدة دول للتقليل من تكلفة تطوير الخدمات الإلكترونية، والاسراع في التوصل الى نتائج ملموسة تعود على اقتصاد الدول العربية بالفائدة».

وأوضح القحطاني بان التطورات التكنولوجية الحديثة يمكن أن تسهم بشكل فعال في تطوير برامج التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والتبادل التجاري والبنى التحتية مثل الماء والكهرباء والطاقة والاتصالات والمواصلات وغيرها، وهو ما تحتاجه الدول العربية كافة.

جدول أعمال المنتدى حافل بجلسات على مدى ثلاثة أيام

سيتضمن اليوم الأول للمنتدى حلقة نقاشية تلي حفل الافتتاح تدور حول «تعزيز المشاركة المجتمعية ودور الأفراد في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية»، ثم تليها جلسة عمل أولى حول «الاتجاهات الحديثة للحكومة الإلكترونية المتواصلة».

وتنطلق أعمال المنتدى في اليوم الثاني بجلسة العمل الثانية والتي تناقش «أمن المعلومات ومتطلبات المحافظة على سرية وخصوصية الأفراد والمؤسسات»، ويلي ذلك حلقة نقاشية ثانية بعنوان «المتطلبات التشريعية والحوكمة في عصر المعلوماتية»، وتتبعها جلسة العمل الثالثة والتي تتناول «الظواهر التكنولوجية الحديثة واستخدامها في برامج التنمية»، وتليها جلسة العمل الرابعة حول «تجارب وخبــرات الدول العربية والدولية في مجال الحكومة الإلكترونية المتواصلة».

أما اليوم الثالث والأخير فيبدأ بالحلقة النقاشية الثالثة التي تتناول موضوع «التكنولوجيا كمحفز لبرامج النمو المستدام»، ويختتم المنتدى أعماله بعدها بمناقشة عامة تتلى بنهايتها التوصيات الصادرة عنه.

برامج ترفيهية للمشاركين بالمنتدى

لا يمكن أن ينعقد المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة دون أن يتمتع المشاركون فيه بمدينة شرم الشيخ وما توفره لزوارها، فإلى جانب حفل العشاء الخاص للمشاركين في ختام اليوم الأول، سينظم القائمون على المنتدى رحلة ترفيهية للمشاركين تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثالث والأخير وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وهنا لابد من التنويه بأن شرم الشيخ توفر أجواء الاتصالات واللقاءات الهادئة البعيدة عن صخب الأعمال ومتابعتها الدائمة، وهذا لا شك ينعكس فرصا هامة لتطوير الأعمال وبناء العلاقات الداعمة لعمل المؤسسات والشركات الراعية خاصة أن المنتدى يجمع القائمين على برامج الحكومة الإلكترونية من كافة الدول العربية، ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات العالمية والعربية والمصرية الرائدة.