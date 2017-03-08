الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات ونشر هواية الطيران للأفراد ولمحبي الطيران

أعلنت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت، عن رعايتها لملتقى الكويت الأول للطيران والمزمع عقده في يومي 10 و11 الجاري وذلك في مطار الشيخ سعد العبدالله.

يهدف الملتقى لجمع كل هواة الطيران ضمن برنامج حافل بالفعاليات الخاصة بالطيران مع تواجد 25 طائرة خاصة.

ويبدأ برنامج اليوم الأول من 9:00 صباحا حتى 8:00 مساء، واليوم الثاني من 9:00 صباحا حتى 3:00 بعد الظهر.

كما يشمل الملتقى عددا من الفعاليات التي تستهدف كل الفئات العمرية من عشاق الطيران، حيث يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات ونشر هواية الطيران للأفراد ولمحبي الطيران، ويجمع الطيارين وطياراتهم الخاصة مع الجمهور ليتيح لهم التعرف على أنواع الطائرات عن قرب ومعرفة التفاصيل الكاملة عن كيفية الحصول على رخصة الطيران وشراء طائرة خاصة، وهو من تنظيم عدد من الطيارين من مختلف دول الخليج.

وتشارك في الملتقى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك 6 طائرات من المملكة العربية السعودية و4 طائرات من الإمارات العربية المتحدة و4 طائرات من الكويت و10 طائرات من قطر وطائرة واحدة من مملكة البحرين.

وأكدت الشركة في بيان صحافي حرصها واهتمامها برعاية كل ما من شأنه إثراء تجربة فئة الشباب حيث انها الفئة الأهم، مؤكدة أن هذا الاهتمام نابع من قيمها الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي، وسيتواجد ممثلو الشركة في الملتقى للتواصل مع الجمهور والتفاعل مع عملائها. يذكر أن Ooredoo شريك استراتيجي في هذا الملتقى.