أطلقت شركة هواوي، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، مركزا متخصصا للتدريب والابتكار في مقرها بالعاصمة الكويت، بهدف تنمية وتأهيل المهارات الوطنية الشابة الذين سيقع على عاتقها قيادة دفة مستقبل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة، على ضوء الخطط الحكومية الطموحة التي تستهدف دفع عجلة مسيرة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.

كما وقعت شركة «هواوي» مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دعم وتطوير مهارات الكويتيين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركة «هواوي» وحلولها العالمية في القطاع.

ويهدف مركز الابتكار والتدريب الجديد من «هواوي» إلى توفير الإمكانية لاختيار الحلول الجديدة والمتطورة من الشركة، مثل حلول المدن الذكية، والمدن الآمنة، والتي ستشكل دعامة للمجتمع في المستقبل، على صعيد القطاعين العام والخاص.

وتسهم مذكرة التفاهم هذه التي تأتي في إطار التزام «هواوي» طويل الأمد بالعمل الجاد على دعم مسيرة تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالكويت من خلال تعزير مهارات الموارد البشرية الوطنية المتخصصة وإعدادها لأخذ دور فاعل في المستقبل على صعيد المساهمة في تطوير صناعة الاتصالات في السوق المحلي، بما يتماشى مع تحقيق رؤية «الكويت 2035»، التي وضعها سمو أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأكد الرئيس التنفيذي في شركة «هواوي تكنولوجيز كويت»، تريفور ليو، التزام «هواوي» بدعم أهداف رؤية «الكويت 2035»، وتعزيز أسس المدن الذكية، وتفعيل الابتكار ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتلبية خدمات المجتمع بالاعتماد على الحلول المتطورة بالتعاون مع الحكومة الكويتية.

وأضاف أنه مع استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت بالنمو، وخلق المزيد من فرص العمل، ستعمل «هواوي» باستمرار لتكون رديفا أساسيا لكافة الخطط والاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بقيادة الابتكارات وتطوير مهارات تقنية لمعلومات بين أبناء الشعب الكويتي، وستسعى بحرص لتنقل لهم خبراتها العالمية ومعارفها المتطورة في هذا المجال.

وتم افتتاح مركز الابتكار والتدريب الجديد، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند براك الصبيح، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت المهندس سالم الأذينة، وسفير جمهورية الصين في الكويت وانغ دي، والمدير الإقليمي وعضو مجلس الإدارة في شركة «هواوي» شيانغ يي، ورئيس «هواوي» في منطقة الشرق الأوسط تشالز يانغ، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين في «هواوي»، وممثلي وسائل الإعلام، وكبار الضيوف والشخصيات.

الجدير بالذكر أن مركز الابتكار والتدريب قد صمم على مساحة 1000 متر مربع، وينتظر منه أن يكون بمنزلة حاضنة حقيقية لتكنولوجيا المعلومات، بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 1000 متدرب سنويا من موظفي القطاع العام، والشركاء والعملاء والطلاب.

وسيوفر المركز فرصا عملية لنقل أبرز تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الاطلاع على أحدث ابتكارات «هواوي» في هذا المجال.

وقد جال الضيوف خلال حفل الافتتاح داخل المركز، للاطلاع على حلول «هواوي» للمدن الذكية، والمدن الآمنة، والطاقة الذكية، والحلول المالية المصرفية الرقمية، ومركز البيانات السحابية الذي يعزز التحول الرقمي في مختلف الصناعات.