الاتفاقية تتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها «إريكسون»

أعلنت «زين» الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت و«إريكسون» خلال المؤتمر العالمي للاتصالات 2017 في برشلونة عن توقيع اتفاقية تعاون تمتد لثلاث سنوات لتطوير وتحديث وصيانة تطبيقات وأنظمة «زين» الخاصة بعلاقات العملاء وخدمات قطاع الأعمال، حيث ستقدم «اريكسون» من خلالها خدمات تطوير وضبط التطبيقات وتطويرها وتكامل الأنظمة واختبارها بما يواكب أحدث الأنظمة المتبعة عالميا في صناعة الاتصالات حول العالم.

وقالت الرئيس التنفيذي في زين الكويت إيمان الروضان: «إن خدمات تطوير وتحديث التطبيقات التي ستقدمها «اريكسون» بموجب هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق رؤية «زين» نحو التحول إلى مزود الاتصالات الرقمي المتكامل، حيث سيكون بإمكاننا التواصل مباشرة مع الموارد من ذوي الخبرات والمؤهلات العالية في «اريكسون» والاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها لخدمة عملائنا والارتقاء بمستوى كفاءة خدماتنا بأحدث ما توصل إليه قطاع الاتصالات في العالم».

وقال رئيس «إريكسون» لمنطقة الخليج العربي وباكستان طارق سعدي: «لدينا تاريخ طويل في تقديم الخدمات والحلول في مجالات اتصالات المعلومات والمجالات السحابية لـ «زين الكويت»، ونعتبر هذه الاتفاقية خطوة في توسع التعاون المشترك بيننا لإضافة خدمات تطوير وتحديث وصيانة تطبيقات وأنظمة الشركة.