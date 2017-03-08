احتفى البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بموظفي إدارة الخدمات المصرفية للأفراد الفائزين بجوائز «أفضل أداء»، وذلك من خلال احتفال خاص أقيم في 20 فبراير 2017 بفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، ويهدف الاحتفال السنوي إلى تكريم الموظفين على جهودهم المبذولة في هذا القطاع.

تنقسم جوائز «أفضل أداء» الى ست فئات مختلفة تشمل جائزة «الفريق الذهبي +A»، وهي مخصصة لأعضاء فريق خدمة العملاء، وجائزة «أبطال خدمة العملاء» التي تركز على الفروع الأفضل من حيث الأداء في خدمة العملاء، إضافة إلى جائزة «أفضل أداء للمبيعات»، وجائزة «أفضل مسؤول عمليات»، لموظفي العمليات في الأفرع.

هذا، إلى جانب جائزة «الموظفين المتميزين» في خدمة العملاء سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وأخيرا جائزة «إدارة الشكاوى» التي تقدم للفرع الأفضل أداء في إدارة وحل شكاوى العملاء.

بدوره، سلم مدير عام شؤون مجلس الإدارة لدى البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان الهدايا للفائزين، معبرا عن فخره واعتزازه لكل ما يبذلونه من جهد أثناء قيامهم بعملهم.

بدوره، أثنى مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك ستيوارت لوكي على الموظفين الفائزين قائلا: «يشرفنا أن يضم البنك الأهلي الكويتي كل هذه الكفاءات المتميزة.

وبفضل جهودهم الدائمة نتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات.