عقدت شركة الأرجان العالمية العقارية محاضرة خاصة لطلاب الكلية الأسترالية في الكويت.

واستندت ورشة العمل الى قصة نمو شركة الأرجان العالمية في مجال تطوير مشاريع عقارية مستدامة تساهم إيجابيا في خلق بيئة حضرية تدعم الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية، حيث تبني الشركة مشاريع سكنية وأخرى متعددة الاستخدامات لتدوم وتبقى جزءا لا يتجزأ من عملية التطور والتوسع الحضري وتضيف قيمة للمجتمعات التي تحوطها.

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية العقارية، م.خالد خضير المشعان: «نؤمن في شركة الأرجان بمسؤوليتنا في المساهمة في خلق مستقبل مستدام لصالح المجتمعات التي نخدمها وذلك من خلال المشاريع التي نطورها وبيئة الأعمال والحياة المجتمعية الني نخلقها عبر هذه المشاريع، والأهم من ذلك، نؤمن بأهمية تمكين الأجيال الشابة من المعرفة والخبرة التي سيحتاجون إليها لمواصلة ابتكار الحلول التي ستساعدهم بدورهم على دعم النمو والتقدم على المدى الطويل في بلادنا الكويت.

نتطلع إلى استضافة المزيد من هذه المحاضرات ونتمنى لجميع الطلاب النجاح في أهدافهم».

وركزت المحاضرة على كيفية بناء نموذج عمل يمكن استدامته، فضلا عن أنواع التحديات والفرص التي تواجهها عادة الشركات، حيث عرض فريق الأرجان قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات والتركيز على الابتكار للنمو والتقدم.

ووفر فريق الشركة أيضا طرق إدارة المشاريع، والهيكلة التنظيمية، والجدولة الزمنية للأعمال وتقدير التكاليف.

واختتمت الشركة المحاضرة بنشاط تفاعلي لتطبيق المفاهيم التي تم تقديمها، وجولة في مركز أرجان للأعمال الذي يعد أول مبنى في الكويت حاصل على التصنيف البلاتيني في شهادة القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي «LEED»، وهو أعلى تصنيف يقدمه المجلس الأميركي للمباني الصديقة للبيئة (USGBC) المتخصص في تقييم المشاريع الخضراء حول العالم.