نسبة العمالة الكويتية في «VIVA» أكثر من 65% من إجمالي موظفيها

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن مشاركتها في معرض الفرص الوظيفية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا السنوي التاسع عشر، في 12 و13 مارس الجاري، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.

وقال أنس العتيقي الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في VIVA: تسعى VIVA إلى تقديم فرص عمل للشباب الكويتي تتناسب مع تخصصاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على الالتزام ببرنامج نسبة التكويت، حيث وصلت نسبة العمالة الكويتية في VIVA إلى أكثر من 65% من إجمالي موظفيها.

وتعكس مشاركة VIVA في هذا المعرض السنوي المميز مدى التزامها في دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، وخطتها للتنمية البشرية في جذب المواهب الكويتية الواعدة.

وأضاف: VIVA سباقة في مؤازرة جميع الأنشطة الاجتماعية التي تساعد على تعزيز مكانتها في السوق المحلي من خلال دعم وتدريب القوى العاملة الوطنية التي تمثل ركيزة الدولة، والاستثمار في المبادرات المجتمعية التي تشجع الشباب الكويتي على الانضمام إلى صناعة الاتصالات، وتوفر لهم الفرصة لتقديم سيرهم الذاتية وطلبات التوظيف لتحديد الموهوبين منهم من ذوي الكفاءات والخبرات المؤهلين للانضمام إلى عائلة VIVA ومعرفة المزيد حول احتياجات ومتطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات.

وسيكون بانتظار الطلبة في جامعة الخليج مفاجآت وتوزيع جوائز قيمة، من خلال مسابقات ترفيهية ورياضية خاصة خلال أيام المعرض. وتسعى VIVA لاتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ نشاطات المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة أفراد عائلة VIVA وجميع أطياف المجتمع، مما يخلق جوا من الود والألفة والتعاون، ويساعد على تطوير وإنماء الكويت.

وتستثمر VIVA في العلاقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبين عملائها وبين مختلف شرائح المجتمع، لإيمانها بأن العطاء جوهر النجاح.