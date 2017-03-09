أعلنت الخطوط الجوية التركية عن فوزها بثلاث جوائز وهي «أفضل صفقة تمويل نقل للعام» و«أفضل صفقة تمويل تجارة وتصدير للعام» و«أفضل صفقة تمويل هيكلية للعام»، في حفل توزيع جوائز مجلة «بوندز آند لونز» الذي أقيم في اسطنبول بتركيا.

وحصلت الخطوط الجوية التركية على المركز الثاني في فئة «أفضل صفقة تمويل تجارة وتصدير للعام» من «بوندز آند لونز» عن طائرتها الجديدة طراز بوينغ «B777-300ER» التي تسلمتها في سبتمبر 2015.

وتراكم إجمالي التمويل ليصل إلى 16.8 مليار ين ياباني، وكان الهيكل التمويلي مزيجا من عقد إجارة فريد ومبتكر ومعقد بضمان بنك الصادرات والواردات الأميركي (إكسيم).

كما حصلت الخطوط الجوية التركية على المركز الثاني في فئة «أفضل صفقة تمويل هيكلية للعام» من «بوندز آند لونز» عن طائراتها الثلاث الجديدة طراز إيرباص «A321-200» التي تسلمتها في الفترة بين سبتمبر ونوفمبر 2015.

وكان الهدف الأساسي للخطوط الجوية التركية يتركز في الحصول على مصدر تمويل رخيص طويل الأجل ومتنوع.

وساهمت إمكانية الوصول إلى أسواق المال اليابانية في إضافة مصدر آخر مع القطاع المصرفي، كما ساهمت في تنويع المخاطر الجغرافية.

وعلاوة على ذلك، حققت هذه الصفقة كذلك تمويلا جاذبا بنسبة قيمة قرض (LTV) 100% بتكلفة منخفضة عن طريق الجمع مع أسهم يابانية.

وحصلت الناقلة البارزة كذلك على جائزة في المرحلة النهائية في فئة «أفضل صفقة تمويل نقل للعام» من «بوندز آند لونز» عن تمويل طائرة واحدة طراز بوينغ «B777-300ER» وثماني طائرات طراز بوينغ «B737-800» والتي تسلمتها في الفترة بين مايو وأغسطس 2016.

ويصل إجمالي التمويل إلى 430 مليون يورو، وكان الهيكل التمويلي مزيجا من عقد إجارة فريد ومبتكر ومعقد بضمان بنك الصادرات والواردات الأميركي (إكسيم) مع قرض قصير الأجل لسد فجوة تمويلية.

وتحققت مزايا ضريبية في هذه الصفقة مع تغطية ضمان بنك الصادرات والواردات الأميركي (إكسيم)، ما مكن الخطوط الجوية التركية من الاستفادة من المزايا الضريبية وضمان التصدير، ما أدى إلى خفض تكلفة تمويل الطائرات.