أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم عرض خاص في شهر مارس لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية Premier Banking وذلك بالتعاون مع البوتيك الفرنسي الشهير بوشرون للمجوهرات الراقية والساعات الفاخرة.

وجاء تعاون التجاري مع بوشرون حتى يتسنى لعملائه الراغبين في شراء هدايا بمناسبة عيد الأم، القيام بمشترياتهم خلال شهر مارس.

ومن المعروف أن هناك تشكيلة خاصة من الساعات والمجوهرات القيمة تم تصميمها من بوشرون خصوصا للكويت وتمتاز بألوان مستوحاة من طبيعة ومعالم الكويت، هذا، ويستطيع العميل الحصول على عرض مميز بمناسبة عيد الأم على بقية المعروضات الموجودة.

ويقع متجر بوشرون الفخم في منطقة برستيج داخل مجمع الأفنيوز، علما بأن هذا العرض الحصري سار حتى 31 مارس 2017.

ويسعى «التجاري» دائما إلى تقديم كل ما هو أفضل لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية للاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة المعدة لهم خصوصا من خلال العروض والمزايا الحصرية التي يقدمها البنك، وذلك بهدف تلبية كل احتياجاتهم المصرفية وتوقعاتهم التي تتناسب مع أسلوب حياتهم.