«بيتك» موبي تتواجد في المنطقة نظراً لعدم توافر أي أجهزة صرف آلي هناك

تتواجد سيارات «موبي بيتك» يوميا في الجمعية التعاونية لمنطقة أبو فطيرة خدمة للعملاء في هذه المنطقة الجديدة التي لا تتوافر فيها أجهزة صرف آلي وحتى يكون «بيتك» دائما قريبا من عملائه أينما كانوا، علاوة على ان السيارات تقدم ايضا خدماتها المتعلقة بالسحب والايداع الى عملاء البنوك الاخرى.

وجاء تشغيل سيارات «موبي بيتك» في جمعية ابو فطيرة وتواجدها اليومي اثر اتصالات جرت مؤخرا مع مجلس إدارة جمعية أبو فطيرة ابدى خلالها رئيس المجلس عبدالعزيز العنزي موافقته وترحيبه بهذه الاضافة الخدمية المهمة لسكان المنطقة، موجها الشكر لـ«بيتك» على هذه المبادرة التي تساهم في التخفيف على سكان ابو فطيرة وتوفر لهم خدمة متميزة من اكبر البنوك الاسلامية في الكويت والعالم.

كما لاقت االمبادرة الترحيب والتقدير من الأهالي وعبروا عن الشكر لجهود «بيتك» في خدمة اهالي ابو فطيرة والمناطق المحيطة بها مثمنين عاليا جهود مجلس ادارة الجمعية والتعاون بين «بيتك» وإدارة الجمعية.

ويهدف «بيتك» الى التواصل مع العملاء بالخدمات العديدة مثل خدمة إيداع الشيكات وخدمات السحب والايداع النقدي وغيرها من خلال سيارات «موبي بيتك» بالإضافة إلى توفير مجموعة من الوظائف المصرفية الاخرى وتقديم افضل الحلول المصرفية والتكنولوجية لعملائه.

وتعتبر منطقة ابوفطيرة من ضمن عدة مناطق تواجدت بها سيارات «موبي بيتك» حيث تستهدف بانتشارها بمختلف مناطق الكويت تقديم الخدمات للعملاء خاصة بالمناطق التي لا تتواجد بها أجهزة الصرف الآلي سواء بالمناطق الجديدة او بالمواسم والمعارض المختلفة.

وقد تواجدت سيارات «موبي بيتك» في العديد من المواقع خلال الفترة الماضية منها مدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة علي صباح السالم وشاليهات بنيدر وبر المطلاع بالاضافة الى تغطية العديد من المعارض والفعاليات التي تقيمها الجهات الرسمية والخاصة.