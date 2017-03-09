الفعاليات تتضمن توزيع جوائز عينية وقسائم شرائية بقيمة تتجاوز 70 ألف دينار

يطلق «يال مول» أحد أحدث المشروعات التجارية في قلب منطقة الفحيحيل التجارية حملة تسويقية وترويجية كبيرة على مستوى مراكز التسوق في الكويت من حيث المفاجآت والفعاليات والجوائز حيث ستقام الفعاليات في نهاية كل أسبوع من شهر مارس الجاري ابتداء من يوم غد الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء وحتى العاشرة مساء متضمنة أنشطة وفعاليات ترفيهية لاستقطاب جميع أفراد العائلة والاستمتاع بالعروض الفنية والاحتفالات والعروض الترويجية المقدمة.

ويستقطب «يال مول» خلال فترة الحملة التي تجمع بين الترفيه والتسوق مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير ضمن برنامج أسبوعي حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للصغار والكبار والتي تتميز بأجوائها العائلية وتشمل عروضا مميزة وفعاليات تقدم من قبل جهات متخصصة ما سيضفي أجواء تفاعلية مبهرة، كما تتضمن الفعاليات عروضا مميزة للأطفال تشمل الرسم على الوجوه والنقش بالحناء وعرض المهرجين، كما ستشمل أكثر من عرض للدمى وتواجد الشخصيات الكرتونية المحببة لدى الأطفال بالإضافة إلى عرض خفة اليد.

كما ستتضمن الفعاليات مسابقات سيتم من خلالها توزيع جوائز عينية وقسائم شرائية فورية مقدمة من قبل إدارة المول والمحلات التجارية المشاركة ستتجاوز قيمتها 70 ألف دينار تتيح لحامليها صرفها في محلات مجمع يال فقط، وسيقوم المذيع أسامة فودة الذي اشتهر بتقديمه مسابقات ذات طابع مميز ومختلف بتقديم المسابقات كما سيكون بإمكان زوار «يال مول» بموجب الحملة تعزيز فرصهم بالفوز من خلال الحصول على فرص مضاعفة أثناء مشاركتهم طيلة أيام الحملة.

علاوة على ذلك سيستضيف المول برنامج «ربع الديوانية» من إذاعة نبض الكويت «88.8» والبث المباشر من قلب المجمع وذلك يوم السبت الموافق 11 مارس الجاري.

وتأتي هذه الحملة ضمن خطط المول الهادفة إلى وضعه كوجهة مفضلة للعائلات لقضاء أجمل الأوقات، خصوصا في ظل استقطابه للمتاجر التي تلبي احتياجات التسوق العائلي وتوفيره للعديد من الخيارات الترفيهية للزوار.