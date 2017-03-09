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عبدالرحمن خالد

حقيقة هم مواهب مخبأة داخل «صندوق أجيال» قادم مستقبليا، أفكارهم جديدة من نوعها لم تر النور بعد، وأفكار أخرى تم تطويرها بما يعطيها قيمة مضافة تواكب التطور الحالي، اعتمد أغلبهم على مشروعه الجامعي التكنولوجي في ابتكار فكرة جديدة، حيث لم تتعد أعمارهم 20 عاما ويحتاجون فقط الى التوجيه والدعم.

«الأنباء» التقت، في معرض صناع الفكر الذي أقيم الأسبوع الماضي، مجموعة من الشباب الجامعي الذي لم يدخل أجواء العمل بعد ويسعى لان يحقق شيئا ولا يضع بباله فكرة الاتكال المتعارف عليها.

بعضهم يبحث فقط عن الاحتفاظ ببراءة الاختراع لنفسه والبعض الآخر حاول الابتكار ولكن يحتاج الى التطوير، وهناك من ينتظر على أبواب المستثمرين حتى يسمحوا لهم بأن يطرقوه.

والسؤال الأهم هل يمكن أن نرى أفكارهم تتحول الى مشاريع حقيقية تخدم الدولة والاقتصاد والمجتمع، أم سنرى قصر نظر من قبل المسؤولين؟ إليكم التفاصيل.



أسرع الطرق لاكتشاف مرض السكر ومتابعة الحالة ثلاث مهندسات وهن م.نورة الخضر وم.شيخة العبيدلي وم.إسراء العليان مخترعات المشروع الخاص لمرضى السكر «Diabetic Wound Detector»، حيث يساعد الذين يعانون من ارتفاع الغلوكوز في الدم والذي يؤثر بدوره على الأعصاب بقلة الإحساس. وشرحت الخضر الفكرة حيث قالت: «صممن دائرة كهربائية تلامس الجلد تصل للشعيرة الدموية عبر الضوء وتقيس سرعة تدفق الدم بها لإظهار حالة المريض». وأشارت الى ان هناك 3 ألوان تكشف حالة المريض، حيث يكشف اللون الأخضر عن عدم وجود مرض للسكر واللون الأصفر يكشف عن مرض السكر ولكن دون جروح واللون الأحمر والأخير يكشف عن مرض السكر ولكن بجرح. وأضافت انه يمكن للمريض وضع قدميه على جهاز مخصص يكتشف به موقع الجرح وعمق الجرح وصورة الجرح ويظهر تفاصيل كاملة للطبيب والمريض. وبينت ان هدفهن تقديم تلك الخدمة للمستشفيات دون مقابل ليستفيد مرضى السكر من هذا الجهاز، كما أعربوا عن أملهن بأن يكون لهن براءة اختراع لمبادرات كويتيات.



لن تستطيع الهروب من الشرطة بعد اليوم قالت سندس الفارسي مخترعة جهاز «RF remote advance care controller» ان المشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني مخصص لوزارة الداخلية يستطيع من خلاله شرطي المرور ان يتحكم بسيارة شخص مطلوب تتم مطاردته بإيقاف السيارة عبر إغلاقها او فتح كشافاتها من خلال جهاز تحكم عن بعد بحيث لا يستطيع الهروب. وأضافت ان بيانات صاحب السيارة المطلوبة تظهر كاملة عن طريق الـ«غوغل ماب». وتابعت: «بالطبع ذلك يوفر على الشرطة عمل نقاط تفتيش وساعات طويلة من العمل وبذلك يستطيع الشرطي القبض على المطلوب بضغطة زر، بالإضافة الى ذلك، تستطيع الشرطة ايضا تسجيل مكان المخالفة عبر «غوغل ماب» ليكون إثباتا ودليلا على المخالفة». وأعربت الفارسي عن أملها ان تصل الفكرة لوزارة الداخلية، مشيرة الى ان النظام سيفيد الوزارة جدا مستقبليا في توفير الوقت والجهد.



عالم أسهل للصم والبكم

«My voice» عبارة عن برنامج لمساعدة الصم والبكم تم اختراعه عن طريق أنفال القلاف وسارة الوطري، حيث قالت القلاف ان فكرة المشروع عبارة عن تحويل لغة الاشارة الى صوت. وأضافت ان البرنامج ستستفيد منه شريحة الصم والبكم في التواصل مع الآخرين والتعامل معهم بتحويل لغة إشارتهم بالتحدث للآخرين الى صوت باللغة الانجليزية. وعن البرنامج، بينت القلاف انه برنامج على الـ«سوفت وير» على جهاز الحاسب الآلي، مشيرة الى انه في المستقبل القريب سيتم تطويره وزيادة الكلمات واللغات عليه ليخدم اكثر من دولة، حيث ان اللغة الموجودة هي الانجليزية فقط.



لغز لتنمية عقل الطفل.. ترويح مفيد قال يوسف خدادة مخترع لعبة «The Gate game» ان اللعبة مفيدة وذكية للأطفال وللكبار ايضا، لافتا الى انها تنمي ذكاءهم عبر حل لغز معين بداخلها من خلال قراءة منشور يحتوي على حروف وارقام معينة لإيصال الكهرباء الى الضوء الموجود داخل اللعبة. واعرب خدادة عن امله ان تهتم بتلك اللعبة صالات الالعاب الموجودة في الكويت لما لها من اهمية لتنمية عقل الطفل في حل الالغاز. واللعبة عبارة عن شاشة حاسوب مربوطة بجهاز تحكم خارجي يحتوي على ارقام تساعد اللاعب على اختيار الرقم الصحيح لحل اللغز.



إعادة تدوير لمقتنياتك القديمة.. باللمس «Lamp shades» عبارة عن مشروع اعادة تدوير لقطع البايبات القديمة وتشغيلها عن طريق اللمس. التقينا نواف الودعاني، صاحب المشروع، قام بوضع ضوء «لمبة» على تلك البايبات وحولها الى شكل اباجورات، وبمجرد ان يلمس الانسان تلك البايبات يتم تشغيل تلك اللمبة مباشرة، علما بان الانسان لديه شحنة كهربائية بجسمه والتي ستساعد بدورها على تشغيل الاباجورة. وتعتبر تلك الفكرة ناجحة في الدول الغربية من حيث اعادة تدوير الحديد والخشب والبايبات واستخدامها في شيء يفيد المجتمع. وقال الودعاني: «هناك اعداد قليلة في العالم تستخدم الاباجورات عن طريق اللمس لذا نريد ايصال تلك الفكرة للمجتمع الكويتي».



لا للزهايمر.. نعم لمعرفة من حولك روان الأسد المهندسة المتخرجة في الجامعة الأميركية في الكويت، أكدت ان تطبيق «Rico» يساعد مرضى الزهايمر على تذكر الأصدقاء والأهل. وقالت ان التطبيق يوفر صورة لكل شخص من أفراد أسرة او أصدقاء المريض بالإضافة الى بياناته لتذكيره بهم. وأضافت: «بمجرد تشغيل التطبيق ووضع كاميرا الموبايل الذكي على وجه صديق المريض يتعرف عليه فورا ويبلغ المريض ببياناته وما مدى علاقته به. بالإضافة الى ان التطبيق ينبه مريض الزهايمر بميعاد الدواء الخاص به، بالاضافة الى الجرعة المفترض تناولها». وأردفت قائلة: «كما يوفر التطبيق خاصية عملية قراءة القصص او اي امور أخرى وتتحول فورا الى صوت حتى تساعد من لديه ضعف في النظر الى الاستماع بدلا من القراءة». وقالت الأسد ان هناك العديد من المستثمرين كانوا مهتمين بتلك الفكرة خصوصا المستشفيات وغيرها للاحتياج في أعمالهم. وأشارت الى أن التطبيق غير متاح حاليا على سوق التطبيقات في الموبايلات الذكية وسيتم إطلاقه قريبا.



طائرة ري حديثة تكتشف وتعالج مشاكل الزراعات قال فهد الفهد مطور طائرة «Central spike» ان المشروع عبارة عن استخدام الطائرات بدون طيار في مجال الزراعة، وذكر ان الطائرة لا تقوم فقط بالتصوير بل تعمل ايضا على قياس درجة الحرارة ورطوبة التربة عبر رسومات بيانية توضح المشاكل الزراعية. وأضاف ان تلك الطائرة من الممكن ان تحل بعض المشاكل الزراعية مثل الحشرات او نقص النمو، حيث تحتوي الطائرة على خزان ومرشات يتم وضع الماء او المبيدات الحشرية بداخلها ليتم اصدار الامر عبر جهاز تحكم من بعيد ويقوم بشكل تلقائي بتنفيذ تلك الاوامر.