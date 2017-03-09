«التأمينات» تخفض حصتها بـ«وربة» وتزيدها بـ«برقان» في أسبوع واحد.. بنفس النسبة

فبراير شهد بداية التحركات والعوامل الحاسمة تظهر بشهر مارس

البنوك مركز للتغيرات لتوزيعاتها النقدية الثابتة سنوياً

«برقان» يخفض توزيعاته من 13% إلى 5% نقداً في 2016

شريف حمدي

تواصـــل البورصـــة تراجعاتها خلال الجلسات الماضية مكملة انخفاضات بداتها في فبراير الماضي عقب فورة كبيرة شهدتها تعاملات يناير وتتزامن تلك التراجعات مع بدء موسم إقرار الجمعيات العمومية للتوزيعات النقدية وايداع أموال امريكانا بحسابات العملاء الذين باعوا أسهمهم في الاستحواذ الإلزامي وهو ما يمهد لتغير بالمراكز الاستثمارية للمحافظ الكبرى وفي مقدمتها المحافظ الحكومية.

رصدت «الأنباء» من خلال الإفصاحات المعلنة بموقع البورصة لتغيرات كبار الملاك إشارة الى تلك التغيرات حيث باعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل حلول موسم حصاد التوزيعات النقدية ما نسبته 0.5% من أسهم بنك وربة مطلع الأسبوع لتختتم نفس الأسبوع بشراء نفس الحصة وزيادة ملكيتها ببنك برقان، حيث تزامن ذلك مع قرب إقرار الجمعيات العمومية للتوزيعات النقدية في الوقت الذي لم يقترح مجلس ادارة وربة أي توزيعات للمساهمين مقابل توصية إدارة برقان توزيع 5% نقدا.

وكما هو معلوم، فإن بنك وربة بدأت نتائجه المالية تشهد تحسنا ملحوظا ويتحول للربحية في العامين الماضيين بعد تغطية مصروفات مرحلة التأسيس، غير أنه لم يعلن حتى الآن عن توزيعات نقدية، في حين ان بنك برقان يحافظ على توزيعاته السنوية بتوصية مجلس إدارته توزيع 5% نقدا لعام 2016، وهي استكمالا لتوزيعات 18% نقدا في 2015، و13% نقدا في 2014.

«التأمينات» تغير المراكز

وفي السياق، أقرت أمس الجمعية العمومية لبنك الخليج التوصية بتوزيع 7% من القيمة الاسمية بواقع 7 فلوس لكل سهم لينتظر مساهمي قطاع المصارف توزيعات جديدة تقر خلال الأيام المقبلة التي تعقد فيها جمعيات البنوك.

وبطبيعة الحال يكون لكبار الملاك تحركات في هذا الإطار، وكان ملحوظا للمتابعين للسوق ان هناك محافظ وصناديق استثمارية قامت ببناء مراكز استثمارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين وهو ما انعكس عليهم بالإيجاب عند الفورة التي تحققت بالبورصة الكويتية خلال يناير الماضي وهو ما يكرر الأحداث نفسها التي عاشتها السوق الكويتية قبل فورة يناير من تعديل بالمراكز الاستثمارية بالتزامن مع تراجعات البورصة.

وتابعت «الأنباء» بيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية جزءا من حصتها في بنك وربة منذ 3 أيام بنسبة تقدر بـ 0.52% بقيمة 1.4 مليون دينار، حيث تراجعت حصة «التأمينات» في البنك إلى 6.3% من 6.8%.

وأظهرت إفصاحات البورصة أمس، أن «التأمينات» زادت حصتها في بنك برقان بالنسبة نفسها وهي 0.52% ولكن بقيمة 3.5 ملايين دينار، حيث ارتفعت حصة مؤسسة التأمينات التي تعد من كبار الملاك في البنوك الكويتية سواء التقليدية أو الإسلامية (كما يظهر بالجدول المرفق) في «برقان» من 7.9% إلى 8.4%.

وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصصا في 7 بنوك أكبرها بالبنك المتحد بنسبة 12% يليها الأهلي بنسبة 10.1% وأقلها بوربة بنسبة 6.3% والوطني بنسبة 5.5%.

البداية في فبراير

وكانت «الأنباء» قد رصدت تغيرات أن كبار الملاك خلال فبراير الماضي، وتبين اتجاه المحافظ الاستثمارية وكبار الملاك الى زيادة حصصهم في ملكية الشركات المدرجة، حيث تم الشراء في 17 شركة قيمتها تجاوزت 12 مليون دينار، وكانت عمليات الدخول لزيادة الملكيات في 8 شركات مقابل التخارج الكامل من شركة واحدة فقط.

وكانت ابرز تلك التغيرات دخول كيبكو بنسبة كبيرة الى قائمة كبار شركة التقدم بنسبة 29.07% كذلك دخول جديد لشعاع كابيتال ضمن قائمة كبار الملاك لشركة أموال بنسبة 8.76% ووصول حصة مجموعة الساير الى 8.84% في بنك وربة مستهدفة الوصول الى 15% من ملكية البنك في 18 أبريل المقبل.