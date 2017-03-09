محمود عيسى

قال مسؤولون في إرنست اند يونغ للمحاسبة (EY) انه من المقرر ان تعلن دول مجلس التعاون الخليجي إطار ضريبة القيمة المضافة الموحد في غضون الأيام العشرة المقبلة.

ورأى موقع زاوية ان هيكل الضريبة على القيمة المضافة، الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي الست الشهر الماضي، سيكون نسخة عن إطار ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الاوروبي وسيتم تحديد البنود والخدمات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف الموقع نقلا عن ارنست اند يونغ ان 80% من تشريعات ضريبة القيمة المضافة المحلية في الدول الأعضاء ستتبع الإطار المتفق عليه، في حين أن 20% المتبقية ستكون وفقا للتقدير الفردي الخاص بالدول الأعضاء.

واعرب مدير قسم الضريبة في شركة المحاسبة الكيش جوشي عن توقعاته باعلان الاطار العام خلال 10 ايام، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتساب ضريبة رئيسية غير مباشرة في دول التعاون منذ فرض الرسوم الجمركية.

وخلال ندوة عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل حضرها أكثر من 350 مشاركا، قال جوشي «لقد رأينا معظم البلدان تعمد الى تخفيض الضرائب المباشرة والاستعاضة عنها بالضرائب غير المباشرة التي سجلت ارتفاعات كبيرة»، الا انه اشار الى ان اكثر من 50% من الشركات الخليجية لم تعد نفسها لهذا الموضوع الهام.