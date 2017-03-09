ثبتت وكالة التصنيف الائتمان العالمية «موديز» تصنيف البنك التجاري الكويتي عند A3 بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت أن البنك يظهر كفاءته التشغيلية المتميزة فيما يتصل بنسبة التكاليف إلى الإيرادات البالغة 28% خلال عام 2016 (27% لعام 2015). وتبلغ نسبة الإيرادات قبل المخصصات 2.5% من متوسط إجمالي الموجودات لدى البنك والتي ترتفع عن متوسط النسبة السائدة في القطاع المصرفي (البالغة حوالي 2%).

وتتوقع «موديز» تحسنا في صافي أرباح البنك خلال عام 2017 مدعوما بتحسن هوامش الفائدة نظرا لزيادة سعر الفائدة الأساسي على الرغم من المخصصات المرتفعة التي تشكل ضغوطا على ربحية البنك.

استمرار انخفاض مستوى القروض المتعثرة، إلا أن هناك مخاطر عالية للائتمان تعكسها نسب التركيزات العالية وكذلك متطلبات تكوين المخصصات.

وحقق البنك تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالانخفاض الكبير الحاصل في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل نسبة القروض غير المنتظمة 0.5% فقط كما بنهاية 2016 مقارنة بنسب مرتفعة قدرها 15.3% في نهاية عام 2010.

كما قام البنك ببناء قاعدة كبيرة من المخصصات مقابل خسائر القروض المحتملة بما يعادل 5.9% من إجمالي القروض.

على الرغم من ذلك، فإن المخصصات الكبيرة التي تم تكوينها مقابل خسائر القروض قد التهمت نحو ثلثي الإيرادات التي حققها البنك في عام 2016 قبل احتساب المخصصات (نتيجة لعمليات الشطب الكبير وتكوين مخصصات محددة وحجز وتسجيل المزيد من المخصصات العامة في دفاتر البنك) وهو ما يشير إلى وجود بعض المخاطر الكامنة في محفظة البنك الائتمانية.

وتتوقع «موديز» استمرار ارتفاع نسبة المخصصات خلال العام المقبل والذي يرجع بشكل أساسي إلى الحاجة لتكوين مزيد من المخصصات في ضوء التقلبات التي تشهدها الأسواق وتراجع أسعار النفط.

بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك - الشريحة الأولى/ بازل 3 (التي تتضمن على وجه الحصر أسهم رأس المال العادية - الشريحة الأولى) في ديسمبر 2016 نسب مقدارها 16.7% بما يزيد على متوسط النسبة المسجلة بين نظرائه من البنوك الأخرى الحائزة تصنيفات مماثلة على المستوى العالمي وأيضا تتجاوز الحدود الحالية المقررة من قبل الجهات الرقابية.

كما بلغت نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات 14.6% كما في ديسمبر 2016 وهي تعد نسبة جيدة.

وتتوقع «موديز» بقاء النسب الرأسمالية للبنك التجاري الكويتي في حدود المستويات الحالية وهو ما يعكس توقعاتها بشأن الزيادة المحدودة في الأصول المرجحة بأوزان المخاطر وعودة البنك لتحقيق أرباح بصورة تدريجية.

وفي ضوء تحليل تلك التصورات، ستظل نسبة الشريحة الأولى أعلى من نسبة 14% بموجب الافتراضات المتعلقة بالسيناريو الصعب.