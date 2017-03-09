تأكيدا لما نشرته الأنباء في عددها امس اعلن بنك وربة في بيان صحافي عن تحقيق نجاح عالمي كبير في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة والمستوفية لمعايير الشريحة الاولى لرأس المال - بازل 3 والتي أصدرها بقيمة 250 مليون دولار- شهادات رأسمال مضاربة من الفئة الاولى.

وقد لقت الجولة الترويجية التي باشرها البنك للصكوك واستمرت على مدى أربعة أيام، اقبالا منقطع النظير من المستثمرين حول العالم وفي جذب اهتمام المستثمرين من الكويت، دبي، هونغ كونغ، سنغافورة ولندن بمبلغ يقارب 1.3 مليار دولار ليزيد الاكتتاب على أكثر من 5 مرات من حجم الصكوك المصدرة.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين حمد الغانم: إن نجاح بنك وربة في تغطية الاكتتاب في الصكوك التي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأسمال البنك عبر أدوات الشريحة الأولى لرأس المال، مؤشر واضح على ثقة المستثمر المحلي والعالمي بمستقبل البنك نسبة الى النجاحات التي حققها البنك في السنوات القليلة الماضية حيث استطاع من إرساء مفهوم متطور للصناعة المالية الاسلامية كما عزز من أدواته الاستثمارية.

هذا وقد حصدت الصكوك طلبا كثيفا من قبل المستثمرين في الأسواق المختلفة التي شملتها حملة التسويق، وذلك بواقع 27% للكويت، وباقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 43%، أوروبا والولايات المتحدة 22% وختاما منطقة آسيا بنسبة 8%.

وصرح الغانم: «إننا نرى في نجاح بنك وربة في تسويق صكوكه انجازا كبيرا ليس للبنك فحسب بل أيضا لقطاع الصيرفة الإسلامية، وهو أيضا تأكيد على المناخ الاستثماري الصحي للكويت التي تحفل بعوامل تجذب المستثمرين العالميين عبر توفير فرص جيدة للاستثمار تناسب تطلعاتهم وتلبي طموحاتهم».

وأضاف ان بنك وربة استطاع في فترة وجيزة من ترك بصمة كبيرة من خلال الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلا عن ترتيب ومنح تمويلات لأكبر المؤسسات والشركات المحلية والعالمية.

وقال إن الاقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب في صكوك بنك وربة، دليل ساطع على ما تتيحه من فرص جيدة للاستثمار المجدي.

واكد أن هذه الصكوك سوف يتم ادراجها في بورصات إيرلندا وناسداك دبي.

وختم الغانم أن بنك وربة عازم في 2017 على المثابرة في اكتساب ثقة مستثمريه وعملائه وبناء عليه فإنه لن يدخر جهدا في تصميم أدوات وحلول مصرفية تمويلية إسلامية ترتكز على معايير الجودة والابتكار ليكون البنك المتصدر بين البنوك الإسلامية في قطاع الشركات والاستثمار في الكويت.