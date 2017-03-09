أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان شركة نفط الكويت قررت رسميا ترسية أكبر عقودها خلال ٢٠١٧ لمشروع مركز تجميع 32 الواقع ضمن حقل برقان الكبير على شركة بتروفاك البريطانية بقيمة 408.2 ملايين دينار وذلك بعد اخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرسمية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وذكر المصدر ان مشروع مركز التجميع رقم 32، يهدف إلى التعامل مع الحموضة المتزايدة في النفط الخام المنتج من حقل برقان، ويعتبر واحدا من مجموعة من مراكز التجميع التي تعكف شركة نفط الكويت على بنائها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

مميزات إضافيةوقال ان الطاقة الانتاجية للمركز تقدر بحوالي 120 الف برميل يوميا ويتوقع ان يدخل الخدمة رسميا في سبتمبر 2021.

وقال ان مركز تجميع 32 يختلف عن مراكز التجميع التقليدية في الكويت وذلك نظرا للميزات الاضافية التي يتمتع بها مثل زيادة مساحة المركز لتبلغ 2.2 كيلو متر مربع وذلك بعد زيادة مرافق التعامل مع كبريتيد الهيدروجين للتوافق مع متطلبات التشغيل وضمان اقصى درجات السلامة مع امكانية تشغيل خطوط الانابيب الرئيسية والمشعبات والغاز المتكثف.

وذكر ان المركز يختص بإنتاج النفط الحمضي مع تصنيف كبريتيد الهيدروجين H2S باستخدام مواد سبائك مقاومة للتآكل.

وأشار الى ان المركز يقوم بالتعامل مع ضغط الغاز المرتفع وازالة الماء من الغاز المتكثف وتنقية مسحوق الغاز الاسود وخلافه بالاضافة الى محطة تعزيز الغاز الحمضي.

ويحتوي مركز التجميع على شبكة تجميع النفط ورؤوس الانابيب الرئيسية عن بعد وصمام محدد متعدد المنافذ وايضا يشمل 110 كيلو مترات من انابيب التجميع الرئيسية و13 مشعبا عن بعد.

وقال ان المشروع يضمن السلامة من غاز كبريتيد الهيدروجين من خلال تزويد 74 بئرا متصلة بالمركز بمزودات متغيرة للاختناقات التي تخضع للرقابة من قبل مركز التجميع.

ويتضمن نطاق العمل في مركز التجميع 32 أنابيب طويلة لتصدير النفط الحمضي والغاز والمتكثفات التي تتراوح ما بين 25 و40 كيلومترا.

.. وترسي مشروعاً بـ 72.9 مليون دينار

أحمد مغربي

قررت شركة نفط الكويت ترسية مشروع الأعمال الخارجية لمرافق الإنتاج الجوراسية في شمال الكويت بقيمة 72.9 مليون دينار.

وقال مصدر لـ«الأنباء» ان نطاق العمل في المشروع يتضمن إنشاء خطوط أنابيب ومرافق التدفق وفوهات الآبار وخطوط أنابيب تصدير النفط الخام بالإضافة الى مرافق أخرى.

وتتطلع«نفط الكويت» للاستمرار في تنفيذ مشاريع تطوير حقول الغاز الجوراسية بقشمال الكويت من أجل بناء طاقة إنتاجية تعادل مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب بحلول 2022.