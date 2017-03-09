قال مستثمرون إن من المقرر أن يجرى تسعير أول إصدار عام لسندات كويتية في الأسواق العالمية في نطاق يقع بين تسعير دين حكومة أبوظبي وتسعير الدين القطري. وينظر إلى تسعير دين حكومة أبوظبي منذ فترة طويلة على أنه معيار قياسي لتسعير الدين بمنطقة الخليج.

ويقول محللون إن الأساسيات المالية للكويت قوية بفضل ما لديها من احتياطيات نفط ضخمة والتكلفة المتدنية لاستغلال تلك الاحتياطيات بالإضافة إلى قلة عدد السكان. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الكويت دون غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا هذا العام.

وقالت رئيسة إدارة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال زينة رزق إن الكويت ربما تحتاج إلى دفع «علاوة أول إصدار» لباكورة سنداتها مما قد يسعر تلك السندات في نطاق بين إصدارات أبوظبي وقطر.

لكنها أشارت إلى أنه «بالنظر إلى الأساسيات المالية الأفضل (لدى الكويت) فمن المرجح أن يكون سعر السندات متماشيا مع دين أبوظبي أو بما يقترب من ذلك قليلا».

ولمحت الكويت إلى أنها تخطط لإصدار سندات لأجل 5 و10سنوات.

وبلغ العائد على سندات أبوظبي التي أجلها 5 سنوات وتستحق في مايو 2021 الثلاثاء 2.45% بينما وصل العائد إلى 3.31% على السندات التي أجلها 10 سنوات وتستحق في 2026. ويصل العائد على سندات قطر التي تستحق في 2021 إلى 2.69% وعلى السندات التي تستحق في 2026 إلى 3.51%.

ويتوقع بعض المستثمرين أن تضم الكويت شريحة أجلها 30 عاما إلى الإصدار مثلما فعلت السعودية وسلطنة عمان في الإصدارين الناجحين في الأشهر الأخيرة.