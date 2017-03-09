محمود عيسى

دعا معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز البنوك والمؤسسات المالية الخليجية الى تسريع جهودها للاستعداد لتطبيق المعايير الدولية لاعداد التقارير المالية التاسعة IFRS 9 المتعلقة بمخاطر عدم الامتثال الضريبي للقيمة المضافة عندما تدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير 2018.

وجاءت دعوة المعهد خلال ندوة نظمتها هيئة الخدمات المالية في دبي بالتعاون مع المعهد حضرها ممثلون عن الشركات العامة المدرجة وتحدث فيها مصرفيون وخبراء ومحاسبون ومسؤولون في الاسواق المالية.



وقد اجمع المتحدثون على ان المعايير التاسعة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لجميع المؤسسات في السوق، ويعتبر تطبيقها عملية معقدة، وان الخطوة الاساسية لضمان الامتثال تتمثل في البدء والاستعداد من الآن لإجراء التغيير المطلوب.

وأوضح هؤلاء ان المعايير التاسعة تتضمن تغييرات على متطلبات التصنيف والقياس والتقييم وانخفاض قيمة الأدوات المالية فضلا عن الاحتياجات الجديدة لعمليات المحاسبة المتعلقة بالتحوط.