عبدالله: الباب سيبقى مفتوحاً لاعتماد مزيد من الشركات المؤهلة

أعلن الصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن اعتماده بشكل رسمي لشركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال، الشركة المتخصصة في تقديم الخدمات التأسيسية والتنفيذية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك كأول شركة كويتية تعمل في القطاع الخاص تحوز على هذا الاعتماد.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة كيوبيكال سيرفيسز عبدالرحمن الفواز: «سنعمل من خلال هذا الاعتماد وبالتعاون مع الصندوق الوطني للمساهمة في دفع عجلة تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر كيوبيكال سيرفيسز مطورا رئيسيا لهذا القطاع الحيوي وتسعى من خلال خبرتها إلى توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع الذين يجمعهم هدف مشترك وهو الارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف الفواز ان اعتماد كيوبيكال سيرفيسز من قبل الصندوق الوطني جاء بعد أن أعلنت الشركة عن استراتيجيتها في تطوير وتشغيل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتضمن 5 أبعاد رئيسية منها، خدمات الاحتضان المركزة بين الصندوق والحاضنات.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الصندوق الوطني محمد عبدالله: «يشكل اعتماد شركة كيوبيكال سيرفيسز من قبل الصندوق لتقديم خدمات الاحتضان للمبادرين خطوة مهمة على طريق استكمال الصندوق لنشاطاته التشغيلية الرئيسية الثلاثة، لتكون بذلك خدمات الاحتضان قد دخلت مرحلة التشغيل الفعلي بحيث تضاف إلى الخدمات الرئيسية الأخرى المختلفة الأخرى المتمثلة بالتمويل وخدمات التدريب وتعزيز القدرات».

وأضاف عبدالله ان مباشرة الصندوق بتقديم خدمات الاحتضان جاءت بعد الانتهاء الصندوق من تكريس البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية الخاصة بقطاع الحاضنات، وهو ما تجرم خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال الانتهاء من إقرار اللائحة التنظيمية لنشاط حاضنات الأعمال في القطاع الخاص.



ولفت إلى ان اعتماد شركة من القطاع الخاص متخصصة في مجال توفير خدمات الاحتضان يعد ترجمة لرؤية مجلس الإدارة، والحرص على بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص والتي تتكامل جهودها مع النشاط التشغيلي الأساسي للصندوق، موضحا أن الباب سيبقى مفتوحا أمام اعتماد مزيد من الشركات متى ما كانت هذه الأخيرة حاصلة على ترخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة لتقديم خدمات الاحتضان.