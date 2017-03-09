البقشي: تأسيس 4 مشروعات للمشاركين في المشروع بدورته الأولى

انطلقت المرحلة الأولى من مشروع «مصنع المبادرين 2»، الذي ينظمه اتحاد الصناعات الكويتية بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مساء الثلاثاء الماضي في حديقة الشهيد.

وبهذه المناسبة، قالت مدير اتحاد الصناعات هدى البقشي إن هذه المرحلة تركز على تدريب المبادرين المسجلين في المشروع على المهارات اللازمة لطرح أفكارهم ومشاريعهم وفقا لأسس ومعايير عملية أمام لجنة التقييم المشكلة من أصحاب الخبرة والاختصاص في قطاع المبادرات والمشاريع الصغيرة.

وأضافت البقشي أن البرنامج يساعد المبادرين على اكتساب المهارات الأساسية في عرض مشروعاتهم، من حيث تحديد الهدف منها والخطة التسويقية للمشروع، وذلك بأسلوب موجز ودقيق، مشيدة بجهود د.منال الحساوي مدربة الورشة الحالية.

وأكدت أن مشروع مصنع المبادرين في دورته الأولى نتج عنه تأسيس المبادرين المشاركين لأربعة مشاريع في مجالات إعادة تدوير البلاستيك والإطارات المستعملة، والمجال الغذائي، وصناعة الأنابيب.

وأوضحت أن لجنة تقييم المشروعات والأفكار التي قدمها المشاركون للدورة الثانية من المشروع تقوم بفرز الأفكار واختيار أفضلها على أسس ومعايير مدروسة ومعدة مسبقا.

ولفتت إلى أن المراحل المقبلة من مشروع «مصنع المبادرين2»، التي ستأتي عقب انتهاء عملية التقييم تتضمن ورش عمل وبرامج تدريبية، أولها يدور حول أساسيات البدء بالمشاريع الصغيرة، وذلك يومي الأحد والاثنين المقبلين، ثم دراسة الجدوى من 14 إلى 16 مارس الجاري، وأسس بناء مشروع صغير ناجح من التخطيط إلى التنفيذ يومي 19و20، وإدارة الجودة والتحسين المستمر يومي 21 و22، وبناء العلامة التجارية والتسويق يومي 26 و27، كما سيتخلل المشروع تنفيذ ورشة عمل معتمدة من جامعة اكسفورد البريطانية وذلك يومي 29 و30 مارس الجاري، وفي الفترة من 9 أبريل إلى 4 مايو المقبل سيكون هناك برامج تدريب فني، ليتم ختام المشروع باختيار النخبة من المبادرين المتميزين لزيارة اليابان في الفترة من 13 إلى 20 مايو المقبل.