أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان بالمباحثات التي أجراها مع مسؤولي الإدارة الأميركية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين واصفا إياها بـ «المثمرة».



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الروضان عقب اجتماعه مع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس بحضور سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق للوزير.

وقال انه بحث مع الوزير روس في سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، مؤكدا أن «هناك توافقا في الرؤى» حول ذلك.



وأعرب عن الأمل في أن تثمر مباحثاته «البناءة» في واشنطن عن خطوات ملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة في ضوء ما تم التوصل اليه من خطط عمل للمرحلة المقبلة.

من جانب آخر، أعرب الوزير الروضان عن حزنه لوفاة عضو الوفد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي في واشنطن يوم الأحد الماضي اثر نوبة قلبية.

وقال إن وفاة الشمالي كانت صدمة كبيرة لجميع أعضاء الوفد الكويتي، متقدما بأحر التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه وزملائه في العمل.

وذكر «لقد خسرنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله وساهم في تقديم إصلاحات اقتصادية خدمت الكويت في العديد من المجالات».