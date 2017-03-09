أعلنت شركة العقارات المتحدة عن تحقيق 8.7 ملايين دينار ارباحا صافية خلال 2016 بارتفاع نسبته 2%، بالمقارنة مع ارباح قيمتها 8.5 ملايين دينار في 2015، وبربحية سهم بلغت 8.1 فلوس.



كما حققت الشركة إيرادات إجمالية خلال 2016 بلغت 71 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 17%، بالمقارنة مع 61 مليون دينار في 2015، وكذلك ارتفع مجموع الأصول ليصل إلى 572 مليون دينار، بالمقارنة مع 554 مليون دينار في نهاية 2015. وعليه فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية وأوصى بتوزيعات نقدية للمساهمين تبلغ 5% من القيمة الاسمية تخضع لموافقة الجمعية العمومية.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد قاسم: «يؤكد استقرار نتائجنا المالية ونمو ايرادات الشركة التشغيلية نجاح الشركة في تحقيق استراتيجيتها الموضوعة لتعزيز أنشطتها المختلفة وتحقيق استمرارية في النمو والقدرة على مجاراة الظروف الاقتصادية والتحديات التي تشهدها المنطقة».

كما قال رئيس مجلس إدارة الشركة طارق عبدالسلام ان تركيز مجلس الإدارة يتمحور حول تنمية قدرات الشركة لتمويل وتطوير وتسويق وإدارة مشاريعها المختلفة في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تطوير أداء الشركات التابعة المتخصصة في مجالات البناء وإدارة المرافق وإدارة المشاريع، وتتضمن شركة المباني المتحدة (UBC) وشركة المتحدة لادارة المرافق (UFM) وشركة المتحدة الدولية لإدارة المشاريع (UIPM) والذي بدأ ينعكس بشكل ملحوظ على نمو الإيرادات.

وأشار عبدالسلام إلى اتخاذ مجلس إدارة الشركة إجراءات جدية وفعالة لتحقيق مستوى عال من الحوكمة والرقابة الداخلية يتماشى مع حجم الأعمال كشركة رائدة في السوق العقاري.