أكد الرئيس التنفيذي لشركة عين للتأمين التكافلي عدنان محمد العون على نجاح الشركة في تطبيق خطة إعادة تشغيل الشركة لنشاطها الاكتتابي ومزاولة جميع أنواع عمليات التأمين التكافلي داخل سوق الكويت من جديد وذلك منذ شهر يونيو الماضي.

وقال العون في تصريح صحافي ان التطوير الذي تقوم به الشركة كان نتيجة دراسات متأنية تراعي متغيرات ومتطلبات سوق التأمين داخل الكويت.

واضاف: «حرصت الشركة على وضع خطة محكمة لإعادة تشغيل الأعمال بداية بتعاقدها مع مجموعة من معيدي التأمين المصنفين عالميا والمتمرسين داخل سوق العمل الكويتي، والحرص على استقطاب مجموعة مميزة من الكوادر الفنية الغنية بخبرات التأمين لهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجودة في إدارة الشركة، كما عملت أيضا على وضع سياسات واجراءات واضحة لآليات العمل مع تطبيق بعض الصلاحيات التي من شأنها أن تطور تسلسل العمليات لضمان زيادة الإنتاجية».

واكد العون ان ما حققته الشركة منذ بدء عملية إعادة الانطلاق خلال شهر يونيو الماضي يأتي من منطلق حرص الشركة على رضا العملاء والمساهمين في آن واحد، وأيضا التزاما بأهداف الشركة الاستراتيجية التي تضع الالتزام بالوعود ومن اهمها سداد التعويضات في صدارة أولوياتها.

فقد استطاعت الشركة ومن خلال 6 شهور عمل فقط أن تتجاوز اهدافها المتوقعة لسنة 2016 بنسبة 53% وذلك من خلال اكتتابها بإجمالي اشتراكات تقارب مليوني دينار، وبمحفظة متنوعة من الاخطار ويأتي ذلك تأكيدا لإصرار الشركة على وجودها بقطاع التأمين في السوق الكويتي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع رؤية الشركة المستقبلية لتطوير منتجات التأمين والتوسع داخل السوق المحلي، وأن تكون الشركة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية في الكويت، حيث شهدت الفترة الماضية حركة دائمة من الإنجازات قادتها الإدارة التنفيذية بتوجيهات مجلس الإدارة وتم تنفيذ العديد من الخطوات الكبيرة نحو تحقيق رؤية واستراتيجية الشركة في التوسع لتواكب كل التطورات التي يشهدها قطاع التأمين التكافلي في الكويت.