أعلنت شركة أدفانتج لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن مشاركة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كراع ذهبي في «ملتقى الكويت الأول لمراكز الاتصال» والــذي سيعقــد في 12 مارس المقبل في فندق الجميرا شاطئ المسيلة، وذلك بدعــم من غرفة تجارة وصناعــة الكويــت والهيئــة العامــة للمعلومــات المدنية وبمشاركــة العديــد من الشركات والهيئات مــن القطاعيــن الخاص والعــام.

وفي هذا السياق ذكرت فاطمة الناصر- مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدثة الرسمية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مشاركة المؤسسة في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصها على دعم مثل هذه الملتقيات والفعاليات الهادفة التي تسد فراغا كبيرا في قطاع مراكز الاتصال الهاتفية من خلال عملها على مواكبة التطور الكبير الحاصل فيها، مضيفة أن التأمينات الاجتماعية ستقوم خلال الملتقى باستعراض تجربتها الرائدة في إنشاء مركز الخدمة الهاتفية ومراحل التطوير التي مر بها، من حيث التأسيس والتطوير والخدمات المقدمة.