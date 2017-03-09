أحمد مغربي

أعلن الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري رسميا عن انتقال شركة كافكو الى «البترول الوطنية»، على ان تستمر كشركة تابعة وستستمر في حمل نفس الاسم حفاظا على تاريخها العريق.



وقال المطيري في رسالة الى موظفي الشركة ـ حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ ان انضمام شركة كافكو الى شركة البترول الوطنية سيأتي بعد استكمال اجراءات نقل ملكية أسهم الشركة من مؤسسة البترول الكويتية الى البترول الوطنية.



وأضاف المطيري: «انضمام» كافكو «اضافة جديدة لـ«البترول الوطنية»، خصوصا بعد نجاحها لسنوات عديدة في عملياتها في نقل وتزويد الطائرات في مطار الكويت الدولي بالوقود والمحافظة على خدمات متميزة لآلاف الطائرات شهريا».



وتابع: «تأسست شركة كافكو في يوليو 1963 بمشاركة بين شركة البترول الوطنية وشركة بريتيش بتروليوم المحدودة، بالاضافة الى 3 شركات اجنبية اخرى قبل ان تتملكها مؤسسة البترول الكويتية بالكامل، علما أنها كانت في السنوات الثلاث الاخيرة تتبع إداريا شركة البترول الكويتية العالمية».