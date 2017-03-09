عقد مجلس الأعمال الأميركي في الكويت المؤتمر السنوي الأول عن الخصخصة في الاقتصاد الكويتي وأثره على ريادة الأعمال في البلاد.



وقد عقد المؤتمر في غرفة التجارة والصناعة بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين من شركات رائدة محليا وعالميا وعدد من مسؤولي السفارة الأميركية في الكويت.



وكان من ضمن المتحدثين في المؤتمر الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي «مركز» مناف الهاجري وعضو هيئة التدريس في قسم التمويل بجامعة الكويت د. بدر الهاشل والمدير العام لشركة بيركلي للاستشارات جارد ويليس والمستشار الاستراتيجي في شركة أرنست أند يونغ. م.عبدالعزيز العثمان، كما أدار اللقاء جاك مونتجومري من مجلس الأعمال الأميركي.



ولقد تضمن المؤتمر عدة مواضيع منها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث قدم مناف الهاجري شرحا تفصيليا للمشاريع الحالية في هذا القطاع مثل مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة وكيفية تطوير مثل هذه المشاريع في قطاعات أخرى مثل الطرق والموانئ.