صرح المدير العام لشركة الاستثمار الذاتي للتدريب والاستشارات المحامي فوزان السنان بأن الشركة تقيم اليوم ندوة تحت عنوان «تأثير التوصية 16 من توصيات مجموعة العمل FATF المالي على حوالات العملاء» بالتعاون الأكاديمية العربية للعلوم المالية باعتبار الشركة الممثل الرسمي للأكاديمية بالكويت.

وقال: يجب على كل مقدمي خدمات تحویلات العملاء التقيد بالتعليمات الواردة في توصية جدیدة (التوصية 16) الصادرة من فريق العمل المالي FATF عن طريق توضيح بيانات طالب تنفيذ التحويل والمستفيد مرورا بجميع مراحل تنفيذ الحوالة أثناء تنقلها بين البنوك، وذلك لمكافحة غسيل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب.

وقد حدد الاتحاد الأوروبي موعدا نهائيا للتقيد بكل تعليمات التوصیة 16 للحوالات التي تكون البنوك الأوروبیة طرفا فيها بيوم 26 يونيو 2017.

ودعا في ختام تصريحه البنوك التجارية وشركات الصرافة وكل الجهات المعنية بهذه التوصية الي ضرورة المشاركة والاستفادة من هذه الندوة التي تعقد لأول مرة بالكويت.