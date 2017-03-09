أعلنت شركة أجيليتي النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 محققة صافي أرباح بقيمة 59.1 مليون دينار بما يعادل 51.3 فلسا للسهم الواحد، بزيادة 10.6% مقارنة بالنتائج المالية لعام 2015. وقد بلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار دينار، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 115.2 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن صافي أرباح الربع الرابع من العام الماضي بلغت 15.7 مليون دينار بواقع 13.6 فلسا للسهم الواحد، بزيادة 9.7% عن نفس الفترة من عام 2015. بينما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 31.4 مليون دينار في الربع الرابع من 2016 بزيادة 18.4%.

وأضافت الشركة ان مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية بقيمة 15% (15 فلسا للسهم الواحد)، وأسهم منحة بقيمة 10% (10 أسهم لكل 100 سهم)، كذلك تفعيل برنامج شراء اسهم الخزينة في الحدود المسموح بها قانونيا بحيث لا تتجاوز 10% من رأسمال الشركة وفقا للقوانين واللوائح المختصة.

وأوضحت الشركة أن أجيليتي تتمتع بميزانية جيدة حيث تبلغ قيمة الأصول 1.5 مليار دينار وصافي دين يقدر بـ 45 مليون دينار في 31 ديسمبر 2016، وتدفقات نقدية من العمليات تساوي 76 مليون دينار لعام 2016.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لأجيليتي طارق سلطان: «تواصل أجيليتي بثبات تحسين أدائها المالي خاصة مع زيادة الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بنسبة 17.0% ومجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية بنسبة 30.1% مع تدفقات نقدية جيدة تبقي أجيليتي على المسار الصحيح للوصول لهدفها المتمثل في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار بحلول 2020».

وأضاف سلطان: «وللوصول إلى هدفنا، نركز على التحسين المستمر لأداء أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة بينما نستثمر للمستقبل في شركاتنا للبنية التحتية حيث تطور أجيليتي من شركات البنية التحتية بما في ذلك تنفيذ عدد من المشاريع العقارية الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الأعوام القادمة، وتوسيع أسطول النقل التابع لشركة ترايستار وأيضا الاستثمار في الريم مول في أبوظبي. ونتيجة لتوسعات الشركة المستقبلية تحول صافي النقد الى صافي دين لتمويل خطة التوسع».

وأوضح سلطان: «تواصل أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة إحراز النمو، حيث نمت ربحيتها وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 2.7% في عام 2015 إلى 3.5% خلال عام 2016. فيما تحسنت أحجام الشحن الجوي والبحري بنسبة 9.8% و9.3% بحسب الترتيب مع نمو في هوامش الربح لكل منهما. كما نمت خدمات التخزين والتي تضم أكثر من 20 مليون قدم مربعة من المساحات التخزينية بنسبة 7.4% خلال هذا العام، إلا أن الضغط المستمر على الأسعار والتأثير الذي تركه تراجع أسعار النفط على أعمال الخدمات اللوجيستية للمشاريع وما يلحقه ذلك من تراجع في الإنفاق، شكل تحديا على الإيرادات».

وبلغت إيرادات الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة 928.4 مليون دينار بانخفاض 7.0% مقارنة بنفس الفترة من 2015 وقد بلغت الإيرادات نموا 1% في حال استثنينا تأثير تقلب العملات.

وعلق سلطان: «لقد بدأنا عام 2017 بوضع جيد ولدينا ثقة في توجه الشركة، ونعرف أن هناك تحديات، إلا أننا أيضا نرى العديد من الفرص الجيدة ونقوم باستثماراتنا بناء عليها. فنحن نؤمن بأهمية استخدام التكنولوجيا لتحسين خدمة العملاء في أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، كما نقوم باستثمارات لتطوير شركاتنا للبنية التحتية وإنمائها».