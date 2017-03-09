شريف حمدي

ارتفعت مؤشرات البورصة في تعاملات اليوم الخميس، لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.8% محققا مكاسب بلغت 59.5 نقطة ، ليصل المؤشر العام إلى 6711 نقطة ، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.4% بمكاسب بلغت 1.6 نقطة ليصل المؤشر إلى 423 نقطة، وارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.07% محققا 0.7 نقطة مكاسب ليصل إلى 967 نقطة.

وشهدت السيولة قفزة بنسبة 50%، إذ بلغت 39.3 مليون دينار ارتفاعا من 26.1 مليون دينار في تعاملات أمس، فيما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 50%، إذ بلغت 427 مليون سهم نفذت من خلال 8852 صفقة.