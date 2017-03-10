أوصى مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 6 فلوس لكل سهم.



وارتفعت أرباح المركزالمالي بنسبة 40% في عام 2016، إذ بلغت الارباح 4 ملايين دينار ارتفاعا من 2.8 ملايين دينار في ذات الفترة من 2015.وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن سبب الزيادة في الأرباح يرجع إلى الزيادة في قيمة الاستثمارات العادلة من خلال الربح والخسارة.

168 % زيادة في خسائر «المعدات»

أظهرت البيانات المالية لشركة المعدات القابضة ارتفاع خسائر الربع الرابع من العام الماضي 72%، مقارنة بخسائر نفس الفترة من عام 2015.

وبحسب النتائج، بلغت خسائر الشركة خلال الفترة 844 ألف دينار، مقابل خسائر بقيمة 489 ألف دينار للربع الرابع من عام 2015. كما أظهرت نتائج الشركة تحقيق خسائر في العام الماضي بقيمة 3.7 ملايين دينار، مقابل خسائر بنحو 1.4 مليون دينار في عام 2015، بارتفاع في الخسائر نسبته 168%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع خسائر الفترة يعود إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية، وتكاليف استهلاك المعدات الخاصة بالمشروعات الحالية.

27 مارس.. عمومية «صناعات بوبيان» تناقش تخفيض رأس المال

تناقش العمومية العادية وغير العادية لشركة صناعات بوبيان الدولية القابضة في 27 مارس الجاري، تخفيض رأسمال الشركة من 30 مليون دينار إلى 15 مليون دينار لإطفاء الخسائر.

وتابعت الشركة في بيان للبورصة، أن العمومية ستعتمد تعديل بعض مواد النظام الأساسي، ومنها المادة 6 ليتحدد رأسمال الشركة بـ15 مليون دينار، وعدد أسهم بـ150 مليون سهم بدلا من 300 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم.

وأشارت الشركة، في البيان، إلى أن العمومية ستنظر في إطفاء خسائر الشركة باستخدام الاحتياطي القانوني بالكامل والبالغ 3.8 ملايين دينار.

258 ألف دينار خسائر «سنام»

أظهرت البيانات المالية لشركة سنام العقارية تحولا سلبيا بنتائج الربع الرابع من العام الماضي بتحقيق خسائر بنهايته، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2015.

وبحسب النتائج، بلغت خسائر الشركة خلال الفترة 118 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 17 ألف دينار للربع الرابع من عام 2015.

كما أظهرت نتائج الشركة تحقيق خسائر في العام الماضي بقيمة 258 ألف دينار، مقابل خسائر بنحو 88 ألف دينار في عام 2015، بارتفاع في الخسائر نسبته 193%.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن خسائر الفترة ناتجة عن ظروف السوق.

تأجيل دعويين لـ «المال للاستثمار»

قالت شركة المال للاستثمار إنه تم تأجيل الدعوى المقامة ضد شركة المزايا للاتصالات وعلاء سامي كاظم، لجلسة 16 مايو القادم، لورود تقرير الخبير.

وأضافت الشركة في بيانها للبورصة، أنها تطالب المدعين بـ 27 مليون دولار.

وأوضحت الشركة لا يوجد تأثير حالي نظرا لاستمرار القضية أمام المحكمة.

من جهة ثانية، قالت شركة المال للاستثمار إنه تم تأجيل الدعوى المقامة ضد هيئة المدن الاقتصادية بالسعودية، لجلسة 21 مارس الجاري.

وأضافت الشركة في بيانها للبورصة، أمس، أن الدعوى المشار إليها ليس لها أثر حالي على المركز المالي للشركة، نظرا لاستمرار القضية أمام المحكمة.