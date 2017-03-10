محمود فاروق

عقد اتحاد مصارف الكويت ورشة عمل حول كيفية إيجاد سبل جديدة للنمو تتواكب مع التطورات التكنولوجية في القطاع المصرفي، وكيفية تسريع عملية الابتكار داخل القطاع.

وقال اتحاد المصارف في كلمة ألقاها نيابة عنه سليمان الأيوبي خلال ورشة العمل إن وضع القطاع المصرفي أصبح اكثر أمانا واستقرارا مقارنة بأعوام ما قبل 2007.

واستعرض خلال كلمته التحديات التي تواجه القطاع المصرفي التي منها الافتقار إلى خيارات توظيف السيولة التي وصلت إلى مستويات عالية جدا ومطمئنة خلال السنوات الأخيرة بفضل تعليمات بنك الكويت المركزي.

وأشار إلى تعليمات بنك الكويت المركزي بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية القطاع المصرفي سواء من الناحية الفنية أو التقنية خاصة بعد التطور التكنولوجي الذي يلاحق القطاع المصرفي سواء محليا أو عالميا.

وأكد أن قطاع المصارف الكويتي على درجة عالية من الأمان المصرفي، نظرا للمعايير العالمية التي يطبقها ويحرص على التأكد من تنفيذها في جميع البنوك العاملة بالسوق الكويتي.